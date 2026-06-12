ПФУ зобов’яжуть виправляти помилки, через які українці втрачали пенсії

Законопроєкт спрямований на забезпечення безперервної реалізації права особи на отримання пенсії навіть тоді, коли виплата не відбулася через помилки в банківських даних.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15322 «Про внесення змін до статті 44 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо забезпечення реалізації органами Пенсійного фонду права особи на отримання пенсії у випадку повернення банком коштів через некоректні реквізити одержувача».

Документ спрямований на врегулювання ситуацій, коли пенсійні виплати, що перераховуються через банківські установи, повертаються до Пенсійного фонду через помилки в реквізитах рахунку одержувача. Як зазначається, чинне законодавство наразі не встановлює прямого обов’язку для органів Пенсійного фонду забезпечувати подальшу реалізацію права особи на отримання пенсії після повернення банком коштів у зв’язку з некоректними реквізитами.

У пояснювальній записці автор законопроєкту посилається на правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 8 грудня 2025 року у справі № 420/13975/24, відповідно до якої повернення коштів банком не звільняє орган Пенсійного фонду від обов’язку забезпечити особі можливість отримати належну їй пенсію.

Перевірка реквізитів перед виплатою пенсії

Законопроєктом пропонується доповнити статтю 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» новими положеннями щодо розгляду заяв про виплату пенсії на банківський рахунок.

Передбачається, що у разі подання такої заяви територіальний орган Пенсійного фонду, уповноважений ним орган або уповноважена особа повинні здійснювати перевірку правильності оформлення заяви та документів, аналізувати реквізити, зокрема банківський рахунок, перевіряти відповідність поданих документів вимогам законодавства, витребовувати додаткові відомості у разі виявлення розбіжностей чи недоліків та ухвалювати мотивоване рішення за результатами розгляду.

Дії Пенсійного фонду після повернення коштів банком

Ключовим нововведенням законопроєкту є закріплення обов’язку Пенсійного фонду забезпечити подальшу реалізацію права особи на отримання пенсії у випадку, якщо банк повернув кошти через некоректні реквізити рахунку.

У таких випадках територіальний орган Пенсійного фонду, уповноважений ним орган або уповноважена особа повинні вжити заходів для повідомлення особи про некоректність реквізитів та забезпечити подальшу реалізацію її права на отримання пенсії.

Таким чином, повернення коштів банком більше не розглядатиметься лише як технічна підстава для невиплати пенсії, а вимагатиме від органів Пенсійного фонду активних дій щодо відновлення процедури виплати.

Якщо банківський рахунок не надано

Окремо законопроєкт врегульовує ситуації, коли застрахована особа не надала реквізити банківського рахунку.

У такому разі територіальний орган Пенсійного фонду, уповноважений ним орган або уповноважена особа повинні забезпечити виплату пенсії у грошовій формі або здійснити збереження нарахованої, але не виплаченої пенсії.

Таким чином, новий законопроєкт фактично спрямований на усунення прогалини у правовому регулюванні, коли повернення банком пенсійних коштів через помилкові реквізити залишає невизначеним подальший порядок дій органів Пенсійного фонду.

Запропоновані зміни покликані закріпити активну роль Пенсійного фонду у забезпеченні реалізації права особи на пенсійне забезпечення та перенести на законодавчий рівень підходи, сформовані судовою практикою. Водночас практична реалізація нових норм потребуватиме належної організації механізму перевірки реквізитів, оперативного інформування пенсіонерів про виявлені помилки та визначення порядку збереження нарахованих, але не виплачених пенсійних коштів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.