Верховний Суд пояснив, чому ПФУ не може бездіяти, коли банк не зарахував пенсію на рахунок

Банком не зарахував понад 107 тисяч гривень через невідповідність реквізитів рахунку даним пенсіонера.

Верховний Суд вказав, що повернення банком коштів у зв’язку з некоректними реквізитами одержувача (пенсіонера) не звільняє орган пенсійного фонду від активного процесуального обов’язку забезпечити подальшу реалізацію права особи на отримання пенсії. На орган пенсійного фонду покладено не лише обовʼязок формального прийняття заяви, але й обов’язок здійснити її розгляд, що, у випадку подання заяви про виплату пенсії на банківський рахунок, включає:

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 28 серпня 2024 року та постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду від 20 березня 2025 року у справі № 420/13975/24 за позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області про визнання протиправною бездіяльності щодо нездійснення перерахунку розміру пенсії, невиплати компенсації втрати частини доходу та не виплати пенсії на визначений пенсіонером банківський рахунок.

Обставини справи

Позивачу припинено виплату пенсії у зв’язку з виїздом за кордон. На виконання судового рішення у справі № 420/6968/22, відповідача зобов’язано поновити виплату пенсії з дати її припинення. На виконання цього рішення відповідач поновив виплату пенсії, нарахував заборгованість та здійснив перерахування загальної суми понад 107 тис. грн на банківський рахунок, зазначений у заяві позивачем. Водночас, зазначена сума не була зарахована банком через невідповідність реквізитів рахунку даним пенсіонера. Вважаючи, що кошти були нараховані, але не виплачені з причин, які не залежать від Пенсійного фонду України, відповідач зазначив про відсутність підстав для виплати компенсації та неможливість надання довідки про фактично виплачену пенсію, у зв’язку з чим позивач звернувся до суду, вважаючи таку бездіяльність протиправною.

Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково. Суди попередніх інстанцій установили протиправну бездіяльність органу Пенсійного фонду України щодо нерозгляду заяви позивача про перерахування пенсії на банківський рахунок та відсутність рішення про виплату чи відмову у виплаті пенсії.

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій у частині задоволення окремих позовних вимог, ухвалив у цій частині нове рішення, а в іншій частині залишив судові рішення без змін.

Оцінка Суду

На підставі аналізу положень пунктів 19 і 23 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1596 від 30 серпня 1999 року (далі – Порядок № 1596) Верховний Суд дійшов висновку, що ці положення покладають на Пенсійний фонд України не лише обов’язок відображати повернуті кошти у бухгалтерському обліку, а й активний процесуальний обов’язок забезпечити подальшу реалізацію права особи на отримання пенсії, у тому числі шляхом витребування нових або уточнення вже наявних документів, необхідних для здійснення відповідних виплат.

Повернення банком незарахованих сум відповідно до пункту 19 Порядку № 1596 не припиняє обов’язку Пенсійного фонду забезпечити фактичну виплату пенсії та не звільняє його від активних дій, необхідних для усунення причин незарахування.

Водночас наведені положення Порядку № 1596 регулюють виключно технічний механізм зарахування пенсійних виплат на банківські рахунки та порядок реагування на випадки їх незарахування. Проте спірні правовідносини у цій справі зумовлені не самим фактом повернення коштів банком, а поданням позивачем заяви про поновлення виплати пенсії та визначення способу її отримання. Порядок подання, перевірки, розгляду та вирішення таких заяв врегульований спеціальним нормативним актом – Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 25 листопада 2005 року (далі – Порядок № 22-1).

Цей Порядок покладає на орган Пенсійного фонду не лише обов’язок формального прийняття заяви, але й обов’язок здійснити її розгляд, що, у випадку подання заяви про виплату пенсії на банківський рахунок, включає:

1) перевірку правильності оформлення заяви та документів;

2) аналіз реквізитів, у тому числі банківського рахунку;

3) встановлення відповідності документів вимогам законодавства;

4) витребування у заявника додаткових відомостей у випадку виявлення розбіжностей або недоліків;

5) ухвалення мотивованого рішення за результатами розгляду.

Невчинення цих дій, попри наявність заяви та отриману від банку інформацію про незарахування коштів, а також відсутність рішення у формі, передбаченій Порядком № 22-1, свідчать про недотримання відповідачем встановлених законом стандартів адміністративної процедури та утворюють протиправну бездіяльність.

Постанова Верховного Суду від 8 грудня 2025 року у справі № 420/13975/24.

