Європейський інвестиційний банк надасть кредит для розширення системи 112 в Україні

17:00, 4 березня 2026
Система екстреної допомоги за номером 112 запрацює по всій Україні за підтримки Європейського інвестиційного банку.
Європейський інвестиційний банк надасть кредит для розширення системи 112 в Україні
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону №0364 про ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком, що передбачає залучення кредитних ресурсів для створення та впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Суть фінансової угоди

Йдеться про ратифікацію Фінансової угоди «Цифрові служби реагування на надзвичайні ситуації в Україні» (проєкт «Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 з урахуванням потреб осіб з інвалідністю»), підписаної 28 січня 2025 року в Києві та 29 січня 2025 року в Люксембурзі.

Документ передбачає надання Україні позики у розмірі 40 мільйонів євро для фінансування інвестиційного проєкту зі створення системи екстреної допомоги за номером 112 на всій території України. Кредитні ресурси планується спрямувати на створення технологічної інфраструктури та впровадження єдиної платформи екстреного реагування.

Реалізація проєкту має забезпечити:

  • функціонування системи 112 на всій території України;
  • відповідність механізму реагування загальноєвропейським стандартам;
  • підвищення швидкості та координації дій екстрених служб;
  • покращення доступності допомоги, зокрема для осіб з інвалідністю.

Запровадження системи розглядається як елемент цифрової трансформації сектору безпеки та наближення національних механізмів реагування до практик Європейського Союзу.

Розгляд у парламентському комітеті

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації на засіданні 2 березня розглянув законопроєкт реєстр. №0364.

У межах обговорення наголошувалося, що прийняття закону сприятиме повноцінному запуску системи екстреної допомоги за номером 112 на сучасній технологічній платформі та створить передумови для ефективного використання міжнародного фінансування.

За результатами розгляду Комітет з питань цифрової трансформації ухвалив рекомендувати Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу рекомендувати парламенту прийняти законопроєкт за основу та в цілому.

Що відомо про систему 112

Нагадаємо, з липня 2023 року в Україні поступово впроваджується єдиний номер екстреної допомоги 112. Громадяни можуть набрати один номер замість окремих контактів різних служб та оперативно отримати необхідну допомогу.

Спочатку дзвінок надходить до операторів Служби 112, після чого звернення передаються до відповідних підрозділів залежно від характеру надзвичайної ситуації. Також, МВС України повідомило про наміри розширити роботу Служби 112 на всю територію України до кінця 2024 року.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що застосунок 112 уже доступний для завантаження. Сервіс розроблено як офіційний канал екстреної допомоги, який може працювати навіть за відсутності мобільного сигналу. Додамо, «Судово-юридична газета писала», як скористатися застосунком «Служба 112» у разі надзвичайної ситуації.

