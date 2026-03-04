У Британії судять поліцейського, який робив селфі на місці вбивства

Поліцейського звинувачують у зловживанні службовим становищем після того, як на його телефоні виявили десятки селфі з місця вбивства.

У Великій Британії судять констебля поліції Мерсісайду, який робив селфі під час охорони місця вбивства, пише Telegraph.

41-річний Райан Конноллі сфотографував себе під час служби після того, як у 2018 році в районі Белл-Вейл у Ліверпулі був смертельно поранений ножем 16-річний Даніель Джі-Джеймісон.

Суду показали фотографії, знайдені на телефоні Конноллі, серед яких було селфі офіцера, який лежить на траві. Його також звинувачують у тому, що він зробив десятки фотографій вразливих або нетверезих людей під час поліцейських інцидентів.

Прокурори стверджують, що дії колишнього констебля становили зловживання громадською довірою.

Прокурор Пітер Вілсон сказав присяжним: «Замість того щоб охороняти місце події, він ліг і зробив селфі. Ви можете подумати: яка мета цього?»

За словами Вілсона, Конноллі заарештували у лютому 2020 року, а коли його мобільні телефони вилучили, з WhatsApp було відновлено низку фотографій.

«На цих зображеннях переважно члени громадськості, з якими, очевидно, працює поліція Мерсісайду», — зазначив прокурор. «Серед них також є фотографії інших поліцейських під час служби або навіть селфі самого обвинуваченого під час патрулювання й охорони місця вбивства».

На пристроях було знайдено 24 фотографії людей, яких утримували у поліцейських відділках, лікарнях або установах психічного здоров’я.

Присяжні почули, що на деяких фото зображені люди на лікарняних ліжках під час лікування або в кайданках.

Одне зображення показувало зниклу дитину після того, як її знайшли та доставили до поліцейського відділку. Інше — двох людей, які, ймовірно, спали в ліжку. У заяві, зачитаній у суді, жінка, яку сфотографували, коли вона ховалася в шафі, сказала, що вважає це «принизливим і болісним».

Конноллі також звинувачують у фотографуванні даних із систем поліції, зображень підозрюваних і журналів поліцейських інцидентів. На його телефоні також знайшли п’ять фотографій колег.

Прокурор заявив: «Обвинувачення стверджує, що він навмисно вчинив службове порушення, роблячи недоречні фотографії там, де, на нашу думку, не було жодної професійної потреби. Після цього він їх зберігав і надсилав».

За словами Вілсона, обвинувачений заявив, що знімки на його особистому телефоні були зроблені для службових потреб, однак їх не завантажували до поліцейських систем.

Сам Райан Конноллі з міста Гайтон (графство Мерсісайд) заперечує чотири обвинувачення у службовому зловживанні.

