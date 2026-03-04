Після оновлення Chrome і Edge можуть виникати проблеми з авторизацією в Реєстрах: що робити
Після оновлення браузерів Google Chrome (версія 142.0.7444.60 та новіші) та Edge, під час входу до Реєстрів можуть виникати труднощі з авторизацією. Браузер може виводити запит: «Шукати пристрої в локальній мережі й підключатися до них».
Про це повідомили у Державному підприємстві «Національні інформаційні системи».
Як вказують фахівці, проблеми з входом повʼязані з новими налаштуваннями безпеки Google Chrome та Edge, які обмежують доступ сайтів до компонентів на комп’ютері (зокрема до криптографічних бібліотек).
Для успішної авторизації користувачам радять виконати наступні кроки:
У вікні запиту, що з’явилося, натисніть кнопку «Дозволити».
АБО
Якщо ви випадково натиснули «Блокувати» або закрили вікно:
- Натисніть іконку налаштувань (значок «замка» або «повзунків») ліворуч від адреси вебсайту в адресному рядку.
- Активуйте перемикач напроти пункту «Доступ до локальної мережі» (або «Local Network Access»).
АБО
Якщо перемикач відсутній у меню:
- Скопіюйте та вставте в адресний рядок браузера команду: chrome://flags/#local-network-access-check.
- У випадаючому списку праворуч оберіть значення «Disabled».
- Натисніть кнопку «Relaunch» (Перезапустити), що з'явиться внизу екрана, щоб зміни набрали чинності.
- Після виконання налаштувань обов’язково оновіть сторінку Реєстру (F5).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.