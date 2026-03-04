  1. В Україні

Після оновлення Chrome і Edge можуть виникати проблеми з авторизацією в Реєстрах: що робити

16:00, 4 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після оновлення браузерів Chrome та Edge користувачі можуть зіткнутися з проблемами під час входу до державних Реєстрів.
Після оновлення Chrome і Edge можуть виникати проблеми з авторизацією в Реєстрах: що робити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після оновлення браузерів Google Chrome (версія 142.0.7444.60 та новіші) та Edge, під час входу до Реєстрів можуть виникати труднощі з авторизацією. Браузер може виводити запит: «Шукати пристрої в локальній мережі й підключатися до них».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомили у Державному підприємстві «Національні інформаційні системи».

Як вказують фахівці, проблеми з входом повʼязані з новими налаштуваннями безпеки Google Chrome та Edge, які обмежують доступ сайтів до компонентів на комп’ютері (зокрема до криптографічних бібліотек).

Для успішної авторизації користувачам радять виконати наступні кроки:

У вікні запиту, що з’явилося, натисніть кнопку «Дозволити».

АБО

Якщо ви випадково натиснули «Блокувати» або закрили вікно:

  • Натисніть іконку налаштувань (значок «замка» або «повзунків») ліворуч від адреси вебсайту в адресному рядку.
  • Активуйте перемикач напроти пункту «Доступ до локальної мережі» (або «Local Network Access»).

АБО

Якщо перемикач відсутній у меню:

  • Скопіюйте та вставте в адресний рядок браузера команду: chrome://flags/#local-network-access-check.
  • У випадаючому списку праворуч оберіть значення «Disabled».
  • Натисніть кнопку «Relaunch» (Перезапустити), що з'явиться внизу екрана, щоб зміни набрали чинності.
  • Після виконання налаштувань обов’язково оновіть сторінку Реєстру (F5).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують знизити податки для орендодавців, які здають житло ВПО

Законопроєктом пропонується змінити підхід до оподаткування доходів від оренди житла.

Плагіат у дисертаціях та мобілізація на Верховині: нові деталі співбесід претендентів на крісло судді ВАКС

Одинадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Спричинив ДТП – отримав зауваження: чому суд у Калуші звільнив водія від відповідальності

Суд постановив, що порушення ПДР доведено, але покарання визнано надмірним.

Законопроєкт щодо цифрової інформації через дублювання термінів відправили на доопрацювання

Комітет рекомендує доопрацювати законопроєкт про технологічну цифрову інформацію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]