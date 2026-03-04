После обновления Chrome и Edge могут возникать проблемы с авторизацией в Реестрах: что делать
После обновления браузеров Google Chrome (версия 142.0.7444.60 и новее) и Edge при входе в Реестры могут возникать трудности с авторизацией. Браузер может выводить запрос: «Искать устройства в локальной сети и подключаться к ним».
Об этом сообщили в Государственном предприятии «Национальные информационные системы».
Как отмечают специалисты, проблемы со входом связаны с новыми настройками безопасности Google Chrome и Edge, которые ограничивают доступ сайтов к компонентам на компьютере (в частности к криптографическим библиотекам).
Для успешной авторизации пользователям рекомендуют выполнить следующие шаги:
В появившемся окне запроса нажмите кнопку «Разрешить».
ИЛИ
Если вы случайно нажали «Блокировать» или закрыли окно:
- Нажмите на иконку настроек (значок «замка» или «ползунков») слева от адреса сайта в адресной строке.
- Активируйте переключатель напротив пункта «Доступ к локальной сети» (или «Local Network Access»).
ИЛИ
Если переключатель отсутствует в меню:
- Скопируйте и вставьте в адресную строку браузера команду: chrome://flags/#local-network-access-check.
- В выпадающем списке справа выберите значение «Disabled».
- Нажмите кнопку «Relaunch» (Перезапустить), которая появится внизу экрана, чтобы изменения вступили в силу.
- После выполнения настроек обязательно обновите страницу Реестра (F5).
