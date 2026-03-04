  1. В Украине

После обновления Chrome и Edge могут возникать проблемы с авторизацией в Реестрах: что делать

16:00, 4 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После обновления браузеров Chrome и Edge пользователи могут столкнуться с проблемами при входе в государственные регистры.
После обновления Chrome и Edge могут возникать проблемы с авторизацией в Реестрах: что делать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После обновления браузеров Google Chrome (версия 142.0.7444.60 и новее) и Edge при входе в Реестры могут возникать трудности с авторизацией. Браузер может выводить запрос: «Искать устройства в локальной сети и подключаться к ним».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщили в Государственном предприятии «Национальные информационные системы».

Как отмечают специалисты, проблемы со входом связаны с новыми настройками безопасности Google Chrome и Edge, которые ограничивают доступ сайтов к компонентам на компьютере (в частности к криптографическим библиотекам).

Для успешной авторизации пользователям рекомендуют выполнить следующие шаги:

В появившемся окне запроса нажмите кнопку «Разрешить».

ИЛИ

Если вы случайно нажали «Блокировать» или закрыли окно:

  • Нажмите на иконку настроек (значок «замка» или «ползунков») слева от адреса сайта в адресной строке.
  • Активируйте переключатель напротив пункта «Доступ к локальной сети» (или «Local Network Access»).

ИЛИ

Если переключатель отсутствует в меню:

  • Скопируйте и вставьте в адресную строку браузера команду: chrome://flags/#local-network-access-check.
  • В выпадающем списке справа выберите значение «Disabled».
  • Нажмите кнопку «Relaunch» (Перезапустить), которая появится внизу экрана, чтобы изменения вступили в силу.
  • После выполнения настроек обязательно обновите страницу Реестра (F5).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Европейский инвестиционный банк предоставит кредит для разширения системы 112 в Украине

Система экстренной помощи по номеру 112 заработает по всей Украине при поддержке Европейского инвестиционного банка.

В Раде предлагают снизить налоги для арендодателей, которые сдают жилье ВПЛ

Законопроектом предлагается изменить подход к налогообложению доходов от аренды жилья.

Плагиат в диссертациях и мобилизация на Верховине: новые детали собеседований претендентов на кресло судьи ВАКС

Одиннадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Став причиной ДТП – получил замечание: почему суд в Калуше освободил водителя от ответственности

Суд постановил, что нарушение ПДД доказано, однако наказание признано чрезмерным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]