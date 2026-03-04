Турция заявила о нейтрализации баллистической ракеты, запущенной со стороны Ирана

Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации баллистической ракеты.

В Министерстве национальной обороны Турции заявили о сбитии баллистической ракеты, которая была запущена с территории Ирана и направлялась к воздушному пространству страны. Об этом говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

«Баллистический боеприпас, выпущенный из Ирана и обнаруженный направляющимся в сторону турецкого воздушного пространства после прохождения через воздушное пространство Ирака и Сирии, был своевременно нейтрализован элементами ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье», — говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

Глава директората по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран также заявил: «Ракета, выпущенная из Ирана, которая прошла через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлялась к нашему воздушному пространству из региона Хатай, была перехвачена и уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО. Фрагмент ракеты-перехватчика упал на открытой местности в Дертьоле, Хатай, и жертв или раненых не было».

