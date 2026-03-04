  1. В Украине

Вторая жертва теракта во Львове: в больнице умер нацгвардеец Иосиф Павлинский

13:01, 4 марта 2026
В больнице умер 31-летний военнослужащий Национальной гвардии Иосиф Павлинский.
Во Львове увеличилось количество жертв теракта, произошедшего 22 февраля. В больнице скончался 30-летний военнослужащий Национальной гвардии Иосиф Павлинский. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

«В тот вечер он прибыл на место взрыва вместе с другими службами. Помогал оттеснять людей и создавать безопасный периметр. Именно в этот момент произошел второй взрыв. Иосиф был родом из села Баковцы Львовской области. У него остались жена и маленькая дочь. Искренние соболезнования семье. Общество Львова скучает вместе с вами», – подчеркнул Садовый.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремел взрыв. В городе произошел теракт, в результате которого погибла полицейская, а еще 25 человек получили ранения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», полиция совместно с СБУ задержала предполагаемую подрывницу правоохранителей во Львове. 

Позднее задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровненской области сообщено о подозрении (в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины). 

Также в полиции показали видео, на котором подозреваемая закладывает взрывчатку в мусорные баки.

Позже в Галицком районном суде Львова избрали меру пресечения 33-летней жительнице Костополя Ровенской области, подозреваемой в совершении теракта в центре Львова.

