Европейская прокуратура просит больше полномочий из-за всплеска мошенничества в ЕС

Прокуроры ЕС сообщают о росте дел о финансовых преступлениях и требуют усиления полномочий.

Европейская прокуратура (EPPO) сообщила о резком росте количества дел по финансовым преступлениям и призвала расширить свои полномочия для более эффективного возврата средств в бюджет ЕС. Об этом говорится в ежегодном отчете ведомства, пишет Euractiv.

В 2025 году прокуроры открыли расследования по примерно €67 млрд предполагаемых убытков, связанных с подозрениями в мошенничестве, злоупотреблениях с НДС, таможенных нарушениях, манипуляциях в госзакупках и коррупции. Общее количество дел выросло на 35%, что стало рекордным показателем с момента создания EPPO в 2021 году.

Главный прокурор EPPO Лаура Кевеши подчеркнула, что нынешняя нагрузка демонстрирует структурные слабости системы противодействия финансовым преступлениям в ЕС. По ее словам, только по делам о мошенничестве с НДС и таможенных нарушениях насчитывается 981 активное расследование с приблизительными убытками €45 млрд.

В настоящее время возврат средств осложняется длительными процедурами в национальных судах, особенно по делам, охватывающим несколько юрисдикций.

Несмотря на миллиардные постановления об аресте активов, фактически замороженные для конфискации суммы составляют лишь сотни миллионов евро. Данные об окончательном объеме средств, возвращенных в бюджет ЕС, остаются непубличными.

Европейский суд аудиторов ранее предупреждал, что Еврокомиссия не имеет достаточных инструментов для контроля за перераспределением возвращенных средств.

В 2025 году EPPO обработала 6966 сообщений о преступлениях — на 6% больше, чем годом ранее. Однако уровень сотрудничества государств-членов существенно различается: Италия сообщила более 700 дел, тогда как Германия — менее 100. Некоторые страны не зарегистрировали ни одного расследования по коррупции в рамках активных дел EPPO.

Рост числа финансовых преступлений происходит на фоне переговоров о новом долгосрочном бюджете ЕС, который может предоставить правительствам большую гибкость в расходах. Европейская комиссия готовит более широкую реформу антифродовой архитектуры блока с 2027 года, включая возможные изменения в регламент, определяющий полномочия EPPO и других надзорных органов.

EPPO (European Public Prosecutor's Office — Прокуратура Европейского Союза) является независимым органом ЕС, созданным для борьбы с преступлениями против бюджета ЕС (коррупция, мошенничество с НДС, нецелевое использование средств). Она работает с июня 2021 года.

