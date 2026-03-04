  1. В Украине

Выплаты военнослужащим во время лечения в 2026 году: что нужно знать

10:55, 4 марта 2026
Материальная помощь предоставляется раз в год в размере месячного денежного обеспечения, без «боевых».
Фото: depositphotos
В период лечения военнослужащий имеет право на несколько видов выплат. Их размер и продолжительность зависят от медицинских документов, заключения ВВК и оснований получения ранения. Об этом напомнил Волынский областной ТЦК.

  1. Денежное обеспечение

(должностной оклад, оклад по званию, надбавки)

Выплачивается:

  • во время стационарного лечения;
  • в период отпуска для лечения;
  • во время реабилитации (при наличии подтверждающих документов).

Начисление осуществляется по последней занимаемой должности.

Сроки:

  • первые 4 месяца непрерывного лечения — автоматически;
  • до окончания 4-го месяца обязателен осмотр ВВК;
  • после 4 месяцев — только при наличии заключения ВВК о необходимости дальнейшего лечения.

Максимальный непрерывный срок выплат — 12 месяцев. После этого вопрос решается ВВК (пригодность или увольнение).

  1. Дополнительное вознаграждение 100 000 грн

Сохраняется, если ранение:

  • получено при выполнении боевого задания;
  • связано с защитой Отечества.

Выплачивается:

  • во время стационарного лечения (в Украине или за границей);
  • во время лечебного отпуска — в случае тяжелого ранения.

Основание — справка об обстоятельствах травмы (форма №5) с обязательной формулировкой «связано с защитой Отечества». Без этого начисление невозможно.

  1. Материальная помощь

Предоставляется раз в год в размере месячного денежного обеспечения (без «боевых»). Ранение во время военного положения является законным основанием. Необходимо подать рапорт.

В ТЦК добавили:

  • Все выплаты осуществляются на основании приказа командира.
  • В случае перевода документы должны быть переданы в финансовую службу.
  • Лечение за границей не является основанием для прекращения выплат.
  • Перерыв в лечении более месяца может повлиять на учет 12-месячного срока.

Если выплаты прекратились

Подайте рапорт на имя командира с требованием включить в приказ на выплату.

Приложите копии медицинских документов и заключение ВВК.

В случае необоснованного отказа обращайтесь на горячую линию Министерства обороны Украины — 1512.

