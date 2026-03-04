Выплаты военнослужащим во время лечения в 2026 году: что нужно знать

Материальная помощь предоставляется раз в год в размере месячного денежного обеспечения, без «боевых».

В период лечения военнослужащий имеет право на несколько видов выплат. Их размер и продолжительность зависят от медицинских документов, заключения ВВК и оснований получения ранения. Об этом напомнил Волынский областной ТЦК.

Денежное обеспечение

(должностной оклад, оклад по званию, надбавки)

Выплачивается:

во время стационарного лечения;

в период отпуска для лечения;

во время реабилитации (при наличии подтверждающих документов).

Начисление осуществляется по последней занимаемой должности.

Сроки:

первые 4 месяца непрерывного лечения — автоматически;

до окончания 4-го месяца обязателен осмотр ВВК;

после 4 месяцев — только при наличии заключения ВВК о необходимости дальнейшего лечения.

Максимальный непрерывный срок выплат — 12 месяцев. После этого вопрос решается ВВК (пригодность или увольнение).

Дополнительное вознаграждение 100 000 грн

Сохраняется, если ранение:

получено при выполнении боевого задания;

связано с защитой Отечества.

Выплачивается:

во время стационарного лечения (в Украине или за границей);

во время лечебного отпуска — в случае тяжелого ранения.

Основание — справка об обстоятельствах травмы (форма №5) с обязательной формулировкой «связано с защитой Отечества». Без этого начисление невозможно.

Материальная помощь

Предоставляется раз в год в размере месячного денежного обеспечения (без «боевых»). Ранение во время военного положения является законным основанием. Необходимо подать рапорт.

В ТЦК добавили:

Все выплаты осуществляются на основании приказа командира.

В случае перевода документы должны быть переданы в финансовую службу.

Лечение за границей не является основанием для прекращения выплат.

Перерыв в лечении более месяца может повлиять на учет 12-месячного срока.

Если выплаты прекратились

Подайте рапорт на имя командира с требованием включить в приказ на выплату.

Приложите копии медицинских документов и заключение ВВК.

В случае необоснованного отказа обращайтесь на горячую линию Министерства обороны Украины — 1512.

