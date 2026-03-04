Выплаты военнослужащим во время лечения в 2026 году: что нужно знать
В период лечения военнослужащий имеет право на несколько видов выплат. Их размер и продолжительность зависят от медицинских документов, заключения ВВК и оснований получения ранения. Об этом напомнил Волынский областной ТЦК.
- Денежное обеспечение
(должностной оклад, оклад по званию, надбавки)
Выплачивается:
- во время стационарного лечения;
- в период отпуска для лечения;
- во время реабилитации (при наличии подтверждающих документов).
Начисление осуществляется по последней занимаемой должности.
Сроки:
- первые 4 месяца непрерывного лечения — автоматически;
- до окончания 4-го месяца обязателен осмотр ВВК;
- после 4 месяцев — только при наличии заключения ВВК о необходимости дальнейшего лечения.
Максимальный непрерывный срок выплат — 12 месяцев. После этого вопрос решается ВВК (пригодность или увольнение).
- Дополнительное вознаграждение 100 000 грн
Сохраняется, если ранение:
- получено при выполнении боевого задания;
- связано с защитой Отечества.
Выплачивается:
- во время стационарного лечения (в Украине или за границей);
- во время лечебного отпуска — в случае тяжелого ранения.
Основание — справка об обстоятельствах травмы (форма №5) с обязательной формулировкой «связано с защитой Отечества». Без этого начисление невозможно.
- Материальная помощь
Предоставляется раз в год в размере месячного денежного обеспечения (без «боевых»). Ранение во время военного положения является законным основанием. Необходимо подать рапорт.
В ТЦК добавили:
- Все выплаты осуществляются на основании приказа командира.
- В случае перевода документы должны быть переданы в финансовую службу.
- Лечение за границей не является основанием для прекращения выплат.
- Перерыв в лечении более месяца может повлиять на учет 12-месячного срока.
Если выплаты прекратились
Подайте рапорт на имя командира с требованием включить в приказ на выплату.
Приложите копии медицинских документов и заключение ВВК.
В случае необоснованного отказа обращайтесь на горячую линию Министерства обороны Украины — 1512.
