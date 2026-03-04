  1. В Украине

В НАПК напомнили, как декларировать заем

09:25, 4 марта 2026
Субъектам декларирования разъяснили вопросы декларирования займа.
В НАПК напомнили, как декларировать заем
Фото: mukachevo.net
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, как декларировать заем.

Сведения о займе, полученном субъектом декларирования или членом его семьи (то есть средства, в отношении которых субъект декларирования или член его семьи является заемщиком), отражаются в разделах:

12 «Денежные активы» декларации

13 «Финансовые обязательства» декларации

14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации (отражаются сведения о сделке, в полях относительно расхода выбирается отметка «Не применяется»)

Сведения о полученном займе не отражаются в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации.

Возврат субъектом декларирования займа (долга) подлежит отражению в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации в следующих случаях:

если разовый платеж (транзакция) в отчетном периоде, направленный на возврат займа (долга), превышает 50 ПМ, – заполняются поля относительно сделки и относительно расхода;

если сумма займа (долга), полученного в отчетном периоде, превышает 50 ПМ, однако его возврат осуществлялся платежами (транзакциями), ни один из которых не превышал 50 ПМ, – заполняются поля относительно сделки, а в блоках полей относительно расхода выбирается отметка «Не применяется».

Средства, которые субъект декларирования или член его семьи одолжил третьему лицу (то есть средства, в отношении которых субъект декларирования или член его семьи является займодавцем), указываются в разделе 12 «Денежные активы» декларации (как средства, одолженные третьему лицу).

Сведения о предоставленном субъектом декларирования или членом его семьи займе не отражаются в разделах 13 «Финансовые обязательства», 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации.

Сведения о возвращенной сумме займа не отражаются в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации, однако в этом разделе отражаются средства, полученные в виде процентов от суммы займа.

декларация НАПК декларирование электронная декларация

