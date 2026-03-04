  1. В Украине

В Еврокомиссии подтвердили готовность всех шести кластеров в рамках процесса вступления Украины в ЕС

09:43, 4 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Европейская комиссия заявила, что все шесть переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в ЕС готовы к открытию.
В Еврокомиссии подтвердили готовность всех шести кластеров в рамках процесса вступления Украины в ЕС
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шесть переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в Европейский Союз готовы к открытию. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Он подтвердил ранее озвученную позицию Президента Владимира Зеленского о готовности кластеров к началу переговоров. Президент заявлял, что буквально через несколько дней Украина будет технически готова к открытию всех шести кластеров.

По словам представителя Еврокомиссии, Комиссия по-прежнему твердо привержена продвижению вступления Украины в Европейский Союз и поддержке быстрого продвижения ключевых реформ.

«Несмотря на продолжающуюся агрессивную войну России, Украина также остается приверженной своему пути в ЕС, успешно завершив процесс скрининга и продвинувшись в ключевых реформах», — отметил Ламмерт.

В Еврокомиссии подчеркнули, что двусторонний скрининг был завершен в рекордно короткие сроки, а все шесть кластеров готовы к открытию.

«Теперь решение в руках государств-членов. Мы готовы поддержать Украину на ее пути в ЕС», — указал Ламмерт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ЕС Украина Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Став причиной ДТП – получил замечание: почему суд в Калуше освободил водителя от ответственности

Суд постановил, что нарушение ПДД доказано, однако наказание признано чрезмерным.

Законопроект о цифровой информации из-за дублирования терминов отправили на доработку

Комитет рекомендует доработать законопроект о технологической цифровой информации.

Цена иска и искусственные споры: Верховный Суд разъяснил тонкости хозяйственного процесса

Верховный Суд рассказал, как работает доктрина отождествления бенефициара с компанией и можно ли рассрочить платежи в мировом соглашении на срок свыше года.

Украина получила доступ к Резерву кибербезопасности ЕС: как будет работать механизм

Украина получит возможность привлекать резерв специалистов ЕС для реагирования на масштабные киберинциденты.

Освобождение с военной службы по решению суда: Рада включила законопроект в повестку дня сессии

Законопроект предлагает разрешить освобождение мобилизованных с военной службы, если суд признал призыв незаконным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]