В Еврокомиссии подтвердили готовность всех шести кластеров в рамках процесса вступления Украины в ЕС

Европейская комиссия заявила, что все шесть переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в ЕС готовы к открытию.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шесть переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в Европейский Союз готовы к открытию. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт.

Он подтвердил ранее озвученную позицию Президента Владимира Зеленского о готовности кластеров к началу переговоров. Президент заявлял, что буквально через несколько дней Украина будет технически готова к открытию всех шести кластеров.

По словам представителя Еврокомиссии, Комиссия по-прежнему твердо привержена продвижению вступления Украины в Европейский Союз и поддержке быстрого продвижения ключевых реформ.

«Несмотря на продолжающуюся агрессивную войну России, Украина также остается приверженной своему пути в ЕС, успешно завершив процесс скрининга и продвинувшись в ключевых реформах», — отметил Ламмерт.

В Еврокомиссии подчеркнули, что двусторонний скрининг был завершен в рекордно короткие сроки, а все шесть кластеров готовы к открытию.

«Теперь решение в руках государств-членов. Мы готовы поддержать Украину на ее пути в ЕС», — указал Ламмерт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.