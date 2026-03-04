В Еврокомиссии подтвердили готовность всех шести кластеров в рамках процесса вступления Украины в ЕС
Шесть переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в Европейский Союз готовы к открытию. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт.
Он подтвердил ранее озвученную позицию Президента Владимира Зеленского о готовности кластеров к началу переговоров. Президент заявлял, что буквально через несколько дней Украина будет технически готова к открытию всех шести кластеров.
По словам представителя Еврокомиссии, Комиссия по-прежнему твердо привержена продвижению вступления Украины в Европейский Союз и поддержке быстрого продвижения ключевых реформ.
«Несмотря на продолжающуюся агрессивную войну России, Украина также остается приверженной своему пути в ЕС, успешно завершив процесс скрининга и продвинувшись в ключевых реформах», — отметил Ламмерт.
В Еврокомиссии подчеркнули, что двусторонний скрининг был завершен в рекордно короткие сроки, а все шесть кластеров готовы к открытию.
«Теперь решение в руках государств-членов. Мы готовы поддержать Украину на ее пути в ЕС», — указал Ламмерт.
