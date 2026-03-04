Дональд Трамп обещает сопровождение ВМС США танкеров через Ормузский пролив
Военно-морские силы США при необходимости начнут военное сопровождение и страхование рисков для танкеров с нефтью и газом, проходящих через Ормузский пролив, после угроз со стороны Ирана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, он поручил Корпорации по финансированию развития США обеспечить страхование политических рисков и финансовые гарантии для морских перевозчиков, прежде всего тех, которые транспортируют энергоносители через Персидский залив.
Трамп добавил, что «это будет доступно для всех судоходных компаний», и его распоряжение вступает в силу немедленно.
«В случае необходимости ВМС США начнут сопровождать танкеры как можно быстрее. Независимо от обстоятельств, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергии в мир», — подчеркнул Трамп.
При этом глава Белого дома пообещал еще «больше действий впереди».
