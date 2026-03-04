Украина получила доступ к Резерву кибербезопасности ЕС: как будет работать механизм

Украина получит возможность привлекать резерв специалистов ЕС для реагирования на масштабные киберинциденты.

В Украине инициирована ратификация соглашения с European Union о внесении изменений в условия участия в программе «Digital Europe Programme» (2021–2027). Законопроект № 0365 был внесен 05.02.2026 Президентом Украины.

Что предусматривает инициатива

Проект закона предлагает ратифицировать Соглашение в форме обмена письмами, подписанное 27 мая 2025 года в Брюсселе и 2 июля 2025 года в Киеве. Документ предусматривает обновление условий участия Украины в программе «Цифровая Европа».

Ключевым практическим последствием ратификации станет создание правовых предпосылок для доступа Украины к Резерву кибербезопасности ЕС — инициативе в рамках программы «Цифровая Европа 2021–2027».

Резерв предусматривает формирование пула специалистов, инструментов, технологических решений и ресурсов, которые могут оперативно привлекаться для реагирования на масштабные киберинциденты в Европейском Союзе.

Что получит Украина

Доступ к Резерву кибербезопасности ЕС позволит:

получать экспертную, техническую и технологическую поддержку в режиме реального времени;

использовать инструменты ЕС для выявления, сдерживания и восстановления после кибератак;

наладить систему обмена предупредительной информацией с ЕС;

согласовать стандарты реагирования на киберинциденты с государствами-членами ЕС;

участвовать в обучениях, тренингах и совместных симуляциях;

формировать долгосрочное партнерство в сфере киберзащиты и развития общей архитектуры безопасности.

Такой доступ является критически важным для обеспечения кибербезопасности в условиях гибридной войны и одновременно выступает ключевым элементом евроинтеграции в цифровой сфере, усиливая устойчивость украинских институтов и защиту критической инфраструктуры.

Во время рассмотрения законопроекта на заседании Комитета по вопросам цифровой трансформации 2 марта члены комитета поддержали инициативу. По результатам обсуждения Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект № 0365 за основу и в целом.

