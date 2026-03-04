  1. В Украине

Заканчивается срок действия паспорта: когда нужно обратиться для обмена

07:00, 4 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За какое время до окончания срока действия документа можно подать заявление.
Заканчивается срок действия паспорта: когда нужно обратиться для обмена
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине действуют четкие сроки подачи документов для обмена внутреннего паспорта. В Миграционной службе объяснили, когда именно нужно обращаться, чтобы избежать нарушений и лишних трудностей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Если заканчивается срок действия паспорта

В случае завершения срока действия паспорта документы для его обмена можно подать в течение одного месяца до даты окончания срока действия.

После принятия документов паспорт, подлежащий обмену, возвращают владельцу. Сдать его нужно при получении нового паспорта. Это означает, что до момента выдачи нового документа гражданин может пользоваться действующим паспортом.

Если возникли другие основания для обмена

Если паспорт подлежит обмену не из-за завершения срока действия, а в связи с другими обстоятельствами или событиями, документы необходимо подать в течение одного месяца с даты наступления таких обстоятельств.

Речь идет о случаях, предусмотренных законодательством, когда паспорт нужно заменить по другим причинам.

Что следует учитывать

Соблюдение сроков подачи документов позволяет избежать проблем при получении административных услуг, оформлении официальных документов или заключении договоров.

Ключевое правило такое:

  • за месяц до завершения срока действия паспорта — можно обращаться для обмена;
  • в течение месяца после наступления других оснований — нужно подать документы.

Обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в соответствии с действующими нормами законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт миграционная служба ID-паспорт Госмиграционная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа AML: штрафы, ликвидация компаний и новые послабления для PEP

Банкам запретят автоматически отказывать PEP в услугах, а бизнесу будет грозить принудительный роспуск за ошибки в структуре собственности: новый этап сотрудничества с МВФ.

Угрозы со ссылкой на статус и лишение премии не спасли прокурора Вячеслава Царюка от увольнения

ВСП оставил в силе увольнение прокурора после конфликта в николаевском кафе.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

ВСП отложил назначение судьи Оксаны Маргитич в апелляцию из-за вопросов к ее предыдущим решениям

Кандидатку в Закарпатский апелляционный суд дополнительно проверяют.

Миллиардные ноу-хау, конфликты с полицией и Facebook-критика НАБУ: новые истории претендентов на кресло судьи ВАКС

Десятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]