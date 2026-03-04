Заканчивается срок действия паспорта: когда нужно обратиться для обмена

За какое время до окончания срока действия документа можно подать заявление.

В Украине действуют четкие сроки подачи документов для обмена внутреннего паспорта. В Миграционной службе объяснили, когда именно нужно обращаться, чтобы избежать нарушений и лишних трудностей.

Если заканчивается срок действия паспорта

В случае завершения срока действия паспорта документы для его обмена можно подать в течение одного месяца до даты окончания срока действия.

После принятия документов паспорт, подлежащий обмену, возвращают владельцу. Сдать его нужно при получении нового паспорта. Это означает, что до момента выдачи нового документа гражданин может пользоваться действующим паспортом.

Если возникли другие основания для обмена

Если паспорт подлежит обмену не из-за завершения срока действия, а в связи с другими обстоятельствами или событиями, документы необходимо подать в течение одного месяца с даты наступления таких обстоятельств.

Речь идет о случаях, предусмотренных законодательством, когда паспорт нужно заменить по другим причинам.

Что следует учитывать

Соблюдение сроков подачи документов позволяет избежать проблем при получении административных услуг, оформлении официальных документов или заключении договоров.

Ключевое правило такое:

за месяц до завершения срока действия паспорта — можно обращаться для обмена;

в течение месяца после наступления других оснований — нужно подать документы.

Обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в соответствии с действующими нормами законодательства.

