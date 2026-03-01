Израиль нанес очередные удары по Ирану, фото и видео
В воскресенье, 1 марта, в Тегеране прозвучала серия взрывов. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
По данным СМИ, по столице Ирана наносятся удары ВВС Израиля.
Также в сети опубликовали фото и видео взрывов.
Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.
Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.
Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.
Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.
Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.
В свою очередь Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал «самый жестокий ответ» в истории.
