У Дубаї лунають вибухи: місто перебуває під обстрілом Ірану, фото і відео

У мережі з’являються кадри вибухів і задимлення в різних районах міста.

Іран 28 лютого здійснив ракетні пуски по цілях у кількох країнах Близького Сходу та розпочав масштабну атаку безпілотниками по території Ізраїлю. Під обстріл також потрапили Об’єднані Арабські Емірати.

За наявною інформацією, вибухи пролунали в Дубаї. За повідомленнями очевидців, обстріли тривають уже кілька годин.

У соцмережах поширюються відео, на яких видно пожежі та задимлення в різних районах міста. Офіційної інформації про масштаби руйнувань та постраждалих наразі немає.

Також повідомляється про перебої в роботі міжнародного аеропорту Дубая. За попередніми даними, через атаки виникли затримки рейсів та тимчасові обмеження в роботі повітряної гавані.

Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану .

