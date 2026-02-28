Харків’янин отримував дві виплати одразу — за догляд і як безробітний: суд зобов’язав повернути гроші

Чоловік не повідомив центр зайнятості про отримання компенсації за догляд за тяжкохворою особою, через що безпідставно одержав 9 578 грн допомоги по безробіттю.

Слобідський районний суд міста Харкова зобов’язав харків’янина повернути державі 9 578,80 грн допомоги по безробіттю. Суд встановив, що чоловік отримував ці виплати, водночас оформлював і одержував компенсацію за догляд за літньою тяжкохворою особою, але про це центр зайнятості не повідомив. Позов центру зайнятості задоволено повністю.

Обставини справи №641/9953/25

31 серпня 2022 року відповідач звернувся до служби зайнятості через чат-бот та отримав статус безробітного. Йому призначили допомогу по безробіттю строком на 270 календарних днів. Фактично на обліку він перебував з 31 серпня 2022 року по 26 лютого 2023 року.

За цей період на його рахунок було перераховано 9 578,80 грн допомоги.

Під час подання електронної заяви чоловік підтвердив, що:

не належить до зайнятого населення;

не отримує інших передбачених законом доходів;

не отримує компенсацію чи допомогу по догляду;

зобов’язується повідомляти центр зайнятості про обставини, що впливають на виплату.

Однак під час верифікації даних через Реєстр застрахованих осіб з’ясувалося, що з 1 вересня 2022 року відповідач отримував компенсацію як непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за невиліковно хворою особою похилого віку.

Таким чином, уже з 1 вересня 2022 року відповідач відповідно до статті 4 Закону України «Про зайнятість населення» належав до категорії зайнятого населення, оскільки отримував компенсацію за здійснення догляду. Про цей факт центр зайнятості повідомлено не було.

Після отримання підтвердження з органу соціального захисту:

було складено акт розслідування страхового випадку;

видано наказ про повернення коштів;

направлено претензію з пропозицією добровільно сплатити суму.

Відповідач повідомив, що коштів не поверне, оскільки не працює та не має доходів.

Станом на момент розгляду справи заборгованість не погашена.

Правова оцінка суду

Суд виходив із такого:

Стаття 4 Закону «Про зайнятість населення» прямо відносить до зайнятого населення непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою, що потребує постійного стороннього догляду, та отримують відповідну компенсацію.

Стаття 43 цього ж Закону передбачає, що статус безробітного може набути лише особа, яка не має інших передбачених законом доходів.

Частина 3 статті 36 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» встановлює обов’язок повернення виплаченого забезпечення у разі умисного невиконання обов’язків або зловживання.

Суд установив, що відповідач одночасно отримував компенсацію за догляд і допомогу по безробіттю; про наявність компенсації центр зайнятості не повідомив; це призвело до безпідставної виплати 9 578,80 грн.

За таких обставин вимоги позивача визнані обґрунтованими.

Резолютивна частина

Суд постановив стягнути з відповідача 9 578,80 грн матеріального забезпечення на випадок безробіття та стягнути 3 028 грн судового збору.

Рішення є заочним. Відповідач має право подати заяву про його перегляд у 30-денний строк з дня складення рішення. Також воно може бути оскаржене до Харківського апеляційного суду.

