Пакистан і Афганістан обмінялися ударами після загострення на кордоні, відео

Між Афганістаном та Пакистаном розпочалася чергова хвиля бойових дій.

На кордоні Афганістану та Пакистану упродовж останньої доби відбулася нова ескалація бойових дій.

Кабул повідомив про початок великої військової операції у прикордонних районах у відповідь на авіаудари Пакистану. У свою чергу Ісламабад повідомив про запуск операції проти сил владного в Афганістані руху «Талібан».

Як повідомив телеканал Al Jazeera, Пакистан завдав авіаударів по кількох містах Афганістану, включно зі столицею Кабулом.

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що в результаті операції загинули щонайменше 133 бійці «Талібану», понад 200 поранені, а десятки військових об’єктів були знищені або захоплені.

Афганська сторона стверджує, що її підрозділи завдали ударів та вбили понад 50 пакистанських військовослужбовців, частина з яких була взята в полон. Підтвердження цих даних наразі немає.

