Боржник переписав квартиру, щоб сховати майно — але суд «повернув» частку під стягнення

Апеляційний суд підтвердив: навіть незареєстрована частка у спільному майні може бути використана для погашення боргу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Харківський апеляційний суд розглянув ситуацію, коли боржник не виконує рішення суду про повернення значної суми боргу, а офіційно у нього майже немає майна чи доходів, за рахунок яких можна стягнути кошти. Водночас з’ясувалося, що він має частку у квартирі, придбаній у шлюбі, але це право не було оформлене належним чином.

Суд підтвердив: навіть якщо право власності боржника формально не зареєстроване, це не заважає звернути стягнення на таке майно. Якщо інші способи виконання рішення вичерпані, виконавець може через суд визначити частку боржника у спільному майні та використати її для погашення боргу.

Обставини справи № 638/7765/25

У провадженні приватного виконавця перебувало зведене виконавче провадження про стягнення з боржника понад 700 тис. грн за договором позики, судового збору та нарахувань.

У межах виконавчих дій встановлено:

у боржника відсутні офіційні доходи, транспортні засоби та інше ліквідне майно;

на рахунках виявлено незначні кошти, яких недостатньо для погашення боргу;

виявлено квартиру, набуту у шлюбі, яка фактично є об’єктом спільної сумісної власності подружжя.

Формально право власності на квартиру було зареєстроване за третьою особою на підставі договору дарування. Водночас цей договір, як і шлюбний договір між подружжям, визнані недійсними рішеннями судів, що набрали законної сили, включно з рішенням Верховного Суду.

З огляду на це виконавець звернувся до суду з поданням про визначення частки боржника у спільному майні, звернення стягнення на цю частку.

Дергачівський районний суд Харківської області визначив, що боржнику належить 1/2 частка квартири як спільного майна подружжя та дозволив звернення стягнення на цю частку.

Співвласниця (дружина боржника) просила скасувати ухвалу, посилаючись, зокрема, на те, що:

квартира зареєстрована за іншою особою, а тому не може вважатися майном боржника;

у межах розгляду подання виконавця неможливо вирішувати питання права власності;

наявний спір про право, який підлягає розгляду в позовному провадженні;

виконавець пропустив строки звернення;

під час розгляду справи допущено процесуальні порушення.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд залишив скаргу без задоволення, погодившись із висновками суду першої інстанції.

1. Відсутність підстав для позовного провадження

Суд виходив із того, що матеріали справи не містять доказів наявності спору між співвласниками щодо спірного майна. Водночас правовий статус квартири як спільного майна подружжя вже встановлений судовими рішеннями, що набрали законної сили.

Отже, питання підлягає розгляду в порядку, передбаченому статтею 443 ЦПК України.

2. Презумпція рівності часток

Оскільки частки у спільному майні не визначені, застосовується презумпція їх рівності — боржнику належить 1/2 квартири.

3. Звернення стягнення на незареєстроване право

Суд підтвердив, що відсутність державної реєстрації права власності не виключає можливості звернення стягнення. У такому випадку суд за поданням виконавця вирішує питання щодо такого майна (стаття 440 ЦПК України, стаття 50 Закону «Про виконавче провадження»).

4. Вичерпання заходів примусового виконання

Приватний виконавець довів, що вжив усіх передбачених законом заходів для виконання рішення: накладено арешти, здійснено пошук майна, частково стягнуто кошти. Іншого майна, достатнього для погашення боргу, не виявлено.

Звернення стягнення на частку у квартирі є крайнім заходом примусового виконання.

5. Запис у реєстрі не перешкоджає виконанню

Суд зазначив, що наявний запис про право власності третьої особи не перешкоджає розгляду подання, оскільки правова підстава для такого запису (договір дарування) визнана недійсною.

6. Доводи про строки відхилено

Аргументи про сплив строків не підлягають застосуванню до спірних правовідносин і не впливають на можливість звернення стягнення на майно.

Рішення

Харківський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення та залишив без змін ухвалу суду першої інстанції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.