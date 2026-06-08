Вигул без повідка, жорстоке поводження, напад тварини на людину та інші порушення можуть коштувати власникам собак і котів тисячі гривень штрафу.

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В Україні законодавство встановлює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, а також за порушення правил їх утримання та вигулу. Залежно від характеру порушення власникам домашніх тварин можуть загрожувати штрафи, адміністративний арешт або вилучення тварини за рішенням суду.

Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Під жорстоким поводженням розуміються дії або бездіяльність, які завдають тварині болю, страждань чи створюють загрозу її життю та здоров’ю.

За жорстоке поводження з тваринами, якщо такі дії не спричинили їх каліцтва чи загибелі, передбачено штраф від 3 400 до 5 100 гривень.

До таких порушень можуть належати, зокрема, залишення тварини без догляду в умовах, що становлять небезпеку для її життя або здоров’я.

«Судово-юридична газета» раніше окремо звертала увагу на покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Повторні порушення та випадки щодо кількох тварин

Якщо особа протягом року повторно вчиняє аналогічне правопорушення або жорстоке поводження стосується двох і більше тварин, відповідальність посилюється.

У таких випадках передбачено штраф від 5 100 до 8 500 гривень або адміністративний арешт строком до 15 діб.

За рішенням суду також може бути застосоване вилучення чи конфіскація тварини у випадках, передбачених законом.

Порушення правил утримання собак і котів

Адміністративна відповідальність передбачена і за порушення правил утримання собак та котів.

Зокрема, порушенням можуть вважатися утримання тварин у місцях, де це заборонено, недотримання встановлених правил їх утримання, а також інші порушення вимог, визначених законодавством та місцевими правилами.

Також ми писали, що продаж кошенят через інтернет без дотримання вимог законодавства та необхідної реєстрації може обернутися штрафними санкціями.

Порушення правил вигулу

Власники собак зобов’язані дотримуватися правил вигулу тварин. За вигул собак без повідка, а у випадках, коли це передбачено правилами, і без намордника, а також за вигул у невідведених для цього місцях може бути накладено штраф від 170 до 340 гривень.

За повторне протягом року порушення штраф становить від 340 до 510 гривень.

У багатьох громадах також встановлено обов’язок прибирати за домашніми тваринами у громадських місцях. За недотримання таких вимог можуть застосовуватися штрафи відповідно до місцевих правил благоустрою.

Якщо тварина завдала шкоди

Якщо домашня тварина заподіяла шкоду здоров’ю людини або її майну, відповідальність несе власник тварини.

За такі порушення передбачено штраф від 1 700 до 3 400 гривень із можливістю конфіскації тварини.

Крім адміністративної відповідальності, власник зобов’язаний відшкодувати завдану майнову або моральну шкоду в порядку, визначеному цивільним законодавством.

Порушення правил благоустрою

Якщо внаслідок дій домашньої тварини було пошкоджено об’єкти благоустрою, зелені насадження або інше майно, власник може бути притягнутий до відповідальності за порушення правил благоустрою населеного пункту.

Крім того, з нього можуть стягнути вартість відновлення пошкодженого майна або завданих збитків.

Напади тварин на людей

У разі якщо домашня тварина через неналежний нагляд завдала шкоди людині, власник може бути притягнутий до адміністративної відповідальності зі штрафом від 1 700 до 3 400 гривень.

Також потерпіла особа має право вимагати відшкодування завданих збитків у судовому порядку. У випадках, передбачених законом, суд може ухвалити рішення про вилучення або конфіскацію тварини.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала про справу, в якій суд зобов’язав власницю собаки виплатити 30 тисяч гривень компенсації через те, що її пес покусав дитину.

Крім цього, звертали увагу, що робити, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною.

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