Выгул без поводка, жестокое обращение, нападение животного на человека и другие нарушения могут стоить владельцам собак и кошек тысячи гривен штрафа.

Фото: Canva

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В Украине законодательство устанавливает ответственность за жестокое обращение с животными, а также за нарушение правил их содержания и выгула. В зависимости от характера нарушения владельцам домашних животных могут грозить штрафы, административный арест или изъятие животного по решению суда.

Ответственность за жестокое обращение с животными

Под жестоким обращением понимаются действия или бездействие, которые причиняют животному боль, страдания или создают угрозу его жизни и здоровью.

За жестокое обращение с животными, если такие действия не привели к их увечьям или гибели, предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен.

К таким нарушениям может относиться, в частности, оставление животного без присмотра в условиях, представляющих опасность для его жизни или здоровья.

«Судебно-юридическая газета» ранее отдельно обращала внимание на наказание за жестокое обращение с животными.

Повторные нарушения и случаи в отношении нескольких животных

Если лицо в течение года повторно совершает аналогичное правонарушение либо жестокое обращение касается двух и более животных, ответственность усиливается.

В таких случаях предусмотрен штраф от 5 100 до 8 500 гривен или административный арест сроком до 15 суток.

По решению суда также может применяться изъятие или конфискация животного в случаях, предусмотренных законом.

Нарушение правил содержания собак и кошек

Административная ответственность предусмотрена и за нарушение правил содержания собак и кошек.

В частности, нарушением могут считаться содержание животных в местах, где это запрещено, несоблюдение установленных правил их содержания, а также другие нарушения требований, определённых законодательством и местными правилами.

Также мы писали, что продажа котят через интернет без соблюдения требований законодательства и необходимой регистрации может обернуться штрафными санкциями.

Нарушение правил выгула

Владельцы собак обязаны соблюдать правила выгула животных. За выгул собак без поводка, а в случаях, когда это предусмотрено правилами, и без намордника, а также за выгул в не предназначенных для этого местах может быть наложен штраф от 170 до 340 гривен.

За повторное в течение года нарушение штраф составляет от 340 до 510 гривен.

Во многих громадах также установлена обязанность убирать за домашними животными в общественных местах. За несоблюдение таких требований могут применяться штрафы в соответствии с местными правилами благоустройства.

Если животное причинило вред

Если домашнее животное причинило вред здоровью человека или его имуществу, ответственность несёт владелец животного.

За такие нарушения предусмотрен штраф от 1 700 до 3 400 гривен с возможностью конфискации животного.

Помимо административной ответственности, владелец обязан возместить причинённый имущественный или моральный вред в порядке, установленном гражданским законодательством.

Нарушение правил благоустройства

Если в результате действий домашнего животного были повреждены объекты благоустройства, зелёные насаждения или иное имущество, владелец может быть привлечён к ответственности за нарушение правил благоустройства населённого пункта.

Кроме того, с него могут взыскать стоимость восстановления повреждённого имущества или причинённых убытков.

Нападения животных на людей

Если домашнее животное вследствие ненадлежащего надзора причинило вред человеку, владелец может быть привлечён к административной ответственности со штрафом от 1 700 до 3 400 гривен.

Также пострадавшее лицо имеет право требовать возмещения причинённого ущерба в судебном порядке. В случаях, предусмотренных законом, суд может принять решение об изъятии или конфискации животного.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала о деле, в котором суд обязал владелицу собаки выплатить 30 тысяч гривен компенсации из-за того, что её пес покусал ребёнка.

Кроме того, мы обращали внимание на то, что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным.

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