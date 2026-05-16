Как наказывают за жестокое обращение с животными в Украине: штрафы, арест и конфискация

В Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Жестокое обращение с животными в Украине является не только проявлением жестокости, но и нарушением закона. За избиение, издевательства, ненадлежащее содержание или другие действия, причиняющие животным боль и страдания, может наступать административная или даже уголовная ответственность. Поэтому важно знать, какие именно действия считаются правонарушением и какое наказание грозит виновным.

Согласно Закону Украины «О защите животных от жестокого обращения», к таким действиям относятся умышленное причинение животным — в том числе бездомным — боли, страданий, травм, увечий или смерти. Также нарушением считается ненадлежащее содержание, жестокое обращение или несоблюдение правил транспортировки животных.

В частности, к жестокому обращению относятся:

избиение, травмирование, отравление, увечье и убийство животных;

оставление животных без присмотра в автомобиле при температуре воздуха выше +20 °C или ниже +5 °C;

оставление животного привязанным, когда оно лишено возможности укрыться, при температуре воздуха выше +20 °C или ниже 0 °C;

дрессировка животных способом, наносящим вред их здоровью или общему состоянию;

привязывание животных к транспортным средствам с принуждением к бегу;

натравливание животных друг на друга из хулиганских или корыстных побуждений и тому подобное.

В Министерстве юстиции отмечают, что полный перечень запрещённых действий определён Законом Украины «О защите животных от жестокого обращения». В зависимости от характера и последствий нарушения предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Административная ответственность наступает за издевательства над животными, которые причинили физическую боль или страдания, но не привели к телесным повреждениям, увечьям или гибели, а также за оставление животных без присмотра или нарушение правил их содержания и транспортировки.

Предусмотрены следующие санкции:

за первое нарушение в отношении одного животного — штраф от 3 400 до 5 100 грн;

за повторное нарушение, действия в отношении нескольких животных или совершённые группой лиц — штраф от 5 100 до 8 500 грн или административный арест до 15 суток.

Если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья, суд может принять решение о конфискации животного.

Уголовная ответственность наступает в случае жестокого обращения с позвоночными животными (в частности кошками, собаками, сельскохозяйственными животными, птицами и т.д.), если такие действия:

привели к увечью или гибели животного;

заключались в натравливании животных друг на друга;

были совершены из хулиганских или корыстных побуждений;

содержали призывы или пропаганду жестокого обращения с животными.

Наказание предусматривает:

ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией животного;

наиболее суровое наказание — за создание, сбыт или распространение продукции, пропагандирующей жестокость к животным (в частности видео с издевательствами), — от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией животного.

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным, прежде всего стоит немедленно сообщить об этом в полицию. При возможности можно попытаться остановить нарушителя, однако только в случае, если это не представляет угрозы для вашей безопасности, а также оказать помощь животному.

Важно зафиксировать факт правонарушения — сделать фото или видео, записать контакты свидетелей и точный адрес места происшествия. Кроме того, можно обратиться в зоозащитные организации или к волонтёрам, которые помогут спасти животное и будут способствовать дальнейшему реагированию на случай жестокого обращения.

