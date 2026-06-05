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На топливном рынке фиксируют рисковые операции: ГНС проверяет продажу топлива ниже стоимости закупки

17:13, 5 июня 2026
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ГНС заявила о росте налоговой отдачи и уровня прозрачности на топливном рынке Украины, однако из-за увеличения объемов поставки горючего в 2026 году налоговая также фиксирует больше рисковых операций и проверяет случаи продажи горючего ниже стоимости его закупки или доставки.
На топливном рынке фиксируют рисковые операции: ГНС проверяет продажу топлива ниже стоимости закупки
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Топливный рынок Украины постепенно демонстрирует улучшение показателей прозрачности и рост налоговой отдачи. Об этом во время конференции Petroleum Ukraine Warsaw’26 сообщила и. о. Председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

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По её словам, поступления от акцизного налога на произведённое топливо за четыре месяца 2026 года превысили плановые показатели и составили 4,7 млрд грн, или 103,1% от запланированного объёма.

Также выросли поступления НДС: за январь–апрель производители топлива уплатили 6,1 млрд грн. Положительную динамику демонстрирует и налоговая отдача сетей АЗС: если в 2024 году она составляла 0,95, то в 2025 году — 1,06, а за неполные пять месяцев 2026 года — 1,07.

По словам руководителя ГНС, эти показатели отражают постепенное повышение прозрачности ведения бизнеса и результат взаимодействия между налоговой службой и участниками рынка.

В то же время на ситуацию в отрасли влияют последствия российской агрессии, в частности разрушение энергетической инфраструктуры, повреждение предприятий, изменение логистики и снижение экономической активности в отдельных регионах.

Особое внимание налоговая служба уделяет рискам в топливном сегменте. В 2026 году из-за роста объёмов поставок топлива система налоговых рисков зафиксировала увеличение количества потенциально рискованных операций, которые подлежат анализу и отработке.

В ГНС также отмечают, что во время активизации торговли возрастает вероятность ошибок в отчётности, которые выявляются автоматизированными аналитическими системами и могут стать основанием для дополнительных проверок корректности декларирования.

Кроме того, контролируется правильность декларирования прибыли предприятий отрасли, в частности в случаях, когда компании демонстрируют низкие финансовые результаты при одновременной активной деятельности и инвестициях в развитие.

Отдельно анализируются случаи реализации топлива по ценам ниже себестоимости закупки или доставки, что может свидетельствовать об использовании потенциально нелегальных схем оборота нефтепродуктов.

В ГНС подчёркивают, что продолжают сочетать открытый диалог с добросовестным бизнесом и системную работу по противодействию теневым схемам на рынке.

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налоговая Украина ГНС

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