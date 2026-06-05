На топливном рынке фиксируют рисковые операции: ГНС проверяет продажу топлива ниже стоимости закупки

ГНС заявила о росте налоговой отдачи и уровня прозрачности на топливном рынке Украины, однако из-за увеличения объемов поставки горючего в 2026 году налоговая также фиксирует больше рисковых операций и проверяет случаи продажи горючего ниже стоимости его закупки или доставки.

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Топливный рынок Украины постепенно демонстрирует улучшение показателей прозрачности и рост налоговой отдачи. Об этом во время конференции Petroleum Ukraine Warsaw’26 сообщила и. о. Председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По её словам, поступления от акцизного налога на произведённое топливо за четыре месяца 2026 года превысили плановые показатели и составили 4,7 млрд грн, или 103,1% от запланированного объёма.

Также выросли поступления НДС: за январь–апрель производители топлива уплатили 6,1 млрд грн. Положительную динамику демонстрирует и налоговая отдача сетей АЗС: если в 2024 году она составляла 0,95, то в 2025 году — 1,06, а за неполные пять месяцев 2026 года — 1,07.

По словам руководителя ГНС, эти показатели отражают постепенное повышение прозрачности ведения бизнеса и результат взаимодействия между налоговой службой и участниками рынка.

В то же время на ситуацию в отрасли влияют последствия российской агрессии, в частности разрушение энергетической инфраструктуры, повреждение предприятий, изменение логистики и снижение экономической активности в отдельных регионах.

Особое внимание налоговая служба уделяет рискам в топливном сегменте. В 2026 году из-за роста объёмов поставок топлива система налоговых рисков зафиксировала увеличение количества потенциально рискованных операций, которые подлежат анализу и отработке.

В ГНС также отмечают, что во время активизации торговли возрастает вероятность ошибок в отчётности, которые выявляются автоматизированными аналитическими системами и могут стать основанием для дополнительных проверок корректности декларирования.

Кроме того, контролируется правильность декларирования прибыли предприятий отрасли, в частности в случаях, когда компании демонстрируют низкие финансовые результаты при одновременной активной деятельности и инвестициях в развитие.

Отдельно анализируются случаи реализации топлива по ценам ниже себестоимости закупки или доставки, что может свидетельствовать об использовании потенциально нелегальных схем оборота нефтепродуктов.

В ГНС подчёркивают, что продолжают сочетать открытый диалог с добросовестным бизнесом и системную работу по противодействию теневым схемам на рынке.

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