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На паливному ринку фіксують ризикові операції: ДПС перевіряє продаж пального нижче вартості закупівлі

17:13, 5 червня 2026
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ДПС заявила про зростання податкової віддачі та рівня прозорості на паливному ринку України, однак через збільшення обсягів постачання пального у 2026 році податкова також фіксує більше ризикових операцій і перевіряє випадки продажу пального нижче вартості його закупівлі або доставки.
На паливному ринку фіксують ризикові операції: ДПС перевіряє продаж пального нижче вартості закупівлі
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Паливний ринок України поступово демонструє покращення показників прозорості та зростання податкової віддачі. Про це під час конференції Petroleum Ukraine Warsaw’26 повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

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За її словами, надходження від акцизного податку з виробленого пального за чотири місяці 2026 року перевищили планові показники та склали 4,7 млрд грн, або 103,1% від запланованого обсягу.

Також зросли надходження ПДВ: за січень–квітень виробники пального сплатили 6,1 млрд грн. Позитивну динаміку демонструє і податкова віддача мереж АЗС: якщо у 2024 році вона становила 0,95, у 2025 році — 1,06, то за неповні п’ять місяців 2026 року — 1,07.

За словами керівниці ДПС, ці показники відображають поступове підвищення прозорості ведення бізнесу та результат взаємодії між податковою службою і учасниками ринку.

Водночас на ситуацію в галузі впливають наслідки російської агресії, зокрема руйнування енергетичної інфраструктури, пошкодження підприємств, зміни логістики та зниження економічної активності в окремих регіонах.

Окрему увагу податкова служба приділяє ризикам у паливному сегменті. У 2026 році через зростання обсягів постачання пального система податкових ризиків зафіксувала збільшення кількості потенційно ризикових операцій, які підлягають аналізу та опрацюванню.

У ДПС також зазначають, що під час активізації торгівлі зростає ймовірність помилок у звітності, які виявляються автоматизованими аналітичними системами та можуть бути підставою для додаткових перевірок коректності декларування.

Крім того, контролюється правильність декларування прибутків підприємств галузі, зокрема у випадках, коли компанії демонструють низькі фінансові результати при одночасній активній діяльності та інвестиціях у розвиток.

Окремо аналізуються випадки реалізації пального за цінами нижчими за собівартість закупівлі або доставки, що може свідчити про використання потенційно нелегальних схем обігу нафтопродуктів.

У ДПС наголошують, що продовжують поєднувати відкритий діалог із сумлінним бізнесом та системну роботу з протидії тіньовим схемам на ринку.

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податкова Україна ДПС

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