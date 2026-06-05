На паливному ринку фіксують ризикові операції: ДПС перевіряє продаж пального нижче вартості закупівлі

ДПС заявила про зростання податкової віддачі та рівня прозорості на паливному ринку України, однак через збільшення обсягів постачання пального у 2026 році податкова також фіксує більше ризикових операцій і перевіряє випадки продажу пального нижче вартості його закупівлі або доставки.

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Паливний ринок України поступово демонструє покращення показників прозорості та зростання податкової віддачі. Про це під час конференції Petroleum Ukraine Warsaw’26 повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

За її словами, надходження від акцизного податку з виробленого пального за чотири місяці 2026 року перевищили планові показники та склали 4,7 млрд грн, або 103,1% від запланованого обсягу.

Також зросли надходження ПДВ: за січень–квітень виробники пального сплатили 6,1 млрд грн. Позитивну динаміку демонструє і податкова віддача мереж АЗС: якщо у 2024 році вона становила 0,95, у 2025 році — 1,06, то за неповні п’ять місяців 2026 року — 1,07.

За словами керівниці ДПС, ці показники відображають поступове підвищення прозорості ведення бізнесу та результат взаємодії між податковою службою і учасниками ринку.

Водночас на ситуацію в галузі впливають наслідки російської агресії, зокрема руйнування енергетичної інфраструктури, пошкодження підприємств, зміни логістики та зниження економічної активності в окремих регіонах.

Окрему увагу податкова служба приділяє ризикам у паливному сегменті. У 2026 році через зростання обсягів постачання пального система податкових ризиків зафіксувала збільшення кількості потенційно ризикових операцій, які підлягають аналізу та опрацюванню.

У ДПС також зазначають, що під час активізації торгівлі зростає ймовірність помилок у звітності, які виявляються автоматизованими аналітичними системами та можуть бути підставою для додаткових перевірок коректності декларування.

Крім того, контролюється правильність декларування прибутків підприємств галузі, зокрема у випадках, коли компанії демонструють низькі фінансові результати при одночасній активній діяльності та інвестиціях у розвиток.

Окремо аналізуються випадки реалізації пального за цінами нижчими за собівартість закупівлі або доставки, що може свідчити про використання потенційно нелегальних схем обігу нафтопродуктів.

У ДПС наголошують, що продовжують поєднувати відкритий діалог із сумлінним бізнесом та системну роботу з протидії тіньовим схемам на ринку.

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