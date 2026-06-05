У Приват24 стався масштабний збій: користувачі не можуть увійти в застосунок

У роботі Приват24 стався збій, через який користувачі не можуть увійти до застосунку та скористатися банківськими послугами.

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У застосунку Приват24 стався збій. Про проблеми в роботі сервісу повідомляють користувачі. Зокрема, фіксується неможливість увійти до застосунку та скористатися його функціями.

У Приватбанку підтвердили наявність технічних проблем у роботі Приват24. Там зазначили, що фахівці вже працюють над усуненням збою та відновленням стабільної роботи сервісів.

фото: SUD.UA

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