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У Приват24 стався масштабний збій: користувачі не можуть увійти в застосунок

16:47, 5 червня 2026
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У роботі Приват24 стався збій, через який користувачі не можуть увійти до застосунку та скористатися банківськими послугами.
У Приват24 стався масштабний збій: користувачі не можуть увійти в застосунок
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У застосунку Приват24 стався збій. Про проблеми в роботі сервісу повідомляють користувачі. Зокрема, фіксується неможливість увійти до застосунку та скористатися його функціями.

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У Приватбанку підтвердили наявність технічних проблем у роботі Приват24. Там зазначили, що фахівці вже працюють над усуненням збою та відновленням стабільної роботи сервісів.

фото: SUD.UA

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Україна банк

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