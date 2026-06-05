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У Приват24 произошел масштабный сбой: пользователи не могут войти в приложение

16:47, 5 июня 2026
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В работе Приват24 произошел сбой, из-за которого пользователи не могут войти в приложение и использовать банковские услуги.
У Приват24 произошел масштабный сбой: пользователи не могут войти в приложение
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В Приват24 произошел сбой. О проблемах работы сервиса сообщают пользователи. В частности, фиксируется невозможность войти в приложение и использовать его функции.

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В ПриватБанке подтвердили наличие технических проблем в работе Приват24. Там отметили, что специалисты уже работают над устранением сбоя и возобновлением стабильной работы сервисов.

фото: SUD.UA

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Украина банк

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