У Приват24 произошел масштабный сбой: пользователи не могут войти в приложение
16:47, 5 июня 2026
В работе Приват24 произошел сбой, из-за которого пользователи не могут войти в приложение и использовать банковские услуги.
В Приват24 произошел сбой. О проблемах работы сервиса сообщают пользователи. В частности, фиксируется невозможность войти в приложение и использовать его функции.
В ПриватБанке подтвердили наличие технических проблем в работе Приват24. Там отметили, что специалисты уже работают над устранением сбоя и возобновлением стабильной работы сервисов.
фото: SUD.UA
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