У Приват24 произошел масштабный сбой: пользователи не могут войти в приложение

В работе Приват24 произошел сбой, из-за которого пользователи не могут войти в приложение и использовать банковские услуги.

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В Приват24 произошел сбой. О проблемах работы сервиса сообщают пользователи. В частности, фиксируется невозможность войти в приложение и использовать его функции.

В ПриватБанке подтвердили наличие технических проблем в работе Приват24. Там отметили, что специалисты уже работают над устранением сбоя и возобновлением стабильной работы сервисов.

фото: SUD.UA

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