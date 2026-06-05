Украина и США скоординировали действия против международных киберпреступников — Генпрокурор Руслан Кравченко

Украинские прокуроры были отмечены ведомственными наградами ФБР.

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В Офисе Генерального прокурора состоялась встреча с представителями Киберотдела Федерального бюро расследований США и Посольства США в Украине.

В переговорах приняли участие представители руководства киберподразделений ФБР, а также атташе по правовым вопросам и его заместитель из Посольства США в Украине.

Ключевой темой встречи стала противодействие киберпреступлениям, которые носят трансграничный характер и требуют скоординированных действий между государствами.

Как сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко, во время встречи американская сторона выразила благодарность за сотрудничество и партнерство, отметив эффективность взаимодействия между институтами.

Отдельно была отмечена оперативность Украины в выполнении запросов о международной правовой помощи. Речь идет о делах, связанных с программами-вымогателями, кибератаками на инфраструктуру и незаконным завладением персональными данными.

Стороны также уделили внимание формированию доказательной базы относительно вооруженной агрессии РФ против Украины. Подчеркивалось, что уже собранный массив доказательств является значительным, однако его дальнейшее расширение остается приоритетным направлением. В этом контексте поддержка американских партнеров, в частности в сфере технического анализа цифровых данных, может существенно усилить возможности Украины. США обладают уникальной экспертизой и техническими возможностями в области цифровой криминалистики.

Отдельным блоком обсуждались вопросы международного розыска и экстрадиции лиц, скрывающихся от правосудия. Стороны подтвердили намерение продолжать совместную работу по привлечению к ответственности преступников независимо от их местонахождения.

По итогам встречи было подчеркнуто дальнейшее углубление сотрудничества между Украиной и США в сфере правосудия, в частности через совместные операции, обмен информацией и координацию действий.

Также в ходе мероприятия украинские прокуроры были отмечены ведомственными наградами ФБР.

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