Верховный Суд рассмотрел дело по кассационной жалобе воинской части, которая пыталась обжаловать решение о выплате военнослужащему более 173 тыс. грн индексации денежного довольствия, однако столкнулась с проблемой уплаты судебного сбора и соблюдения сроков апелляционного обжалования.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело № 360/633/25 о восстановлении срока на апелляционное обжалование решения административного суда в споре о выплате индексации денежного обеспечения военнослужащему.

Суд проверил, могут ли военное положение, особенности деятельности воинской части и отсутствие бюджетного финансирования для уплаты судебного сбора признаваться уважительными причинами пропуска срока на подачу апелляционной жалобы.

Фабула дела

Военнослужащий обратился в суд с иском к воинской части о признании противоправным бездействия по неначислению и невыплате индексации денежного обеспечения, а также об обязании произвести соответствующие начисления и выплаты.

Луганский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным бездействие воинской части относительно неначисления и невыплаты индексации денежного обеспечения за период с 1 марта 2018 года по 8 мая 2022 года и обязал начислить и выплатить разницу индексации в сумме 173 064,65 грн с соответствующими удержаниями и компенсацией сумм налога на доходы физических лиц. В остальной части исковых требований было отказано.

Не согласившись с решением, воинская часть подала апелляционную жалобу. Однако к ней не был приложен документ об уплате судебного сбора. Апелляционный суд отказал в отсрочке его уплаты и оставил жалобу без движения, установив срок для устранения недостатков.

В установленный срок воинская часть уплатила лишь часть судебного сбора, поэтому апелляционная жалоба была возвращена. В тот же день она повторно обратилась с апелляционной жалобой, однако к этому моменту срок апелляционного обжалования уже истёк.

Обосновывая ходатайство о восстановлении срока, воинская часть ссылалась на то, что первоначальная апелляционная жалоба была подана своевременно, а её возврат произошёл из-за неуплаты судебного сбора. Также указывалось, что подразделение финансируется из государственного бюджета и зависит от поступления средств, которые в условиях военного положения в первую очередь направляются на обеспечение боевых подразделений. Кроме того, заявитель ссылался на введение военного положения и необходимость согласования выделения средств через распорядителя бюджетных средств.

Первый апелляционный административный суд отказал в восстановлении срока на апелляционное обжалование и отказал в открытии апелляционного производства.

Суд исходил из того, что органы государственной власти имеют одинаковый с другими участниками процесса объём процессуальных прав и обязанностей и обязаны действовать своевременно и добросовестно. Апелляционный суд отметил, что организационные трудности в деятельности субъекта властных полномочий, а также отсутствие бюджетного финансирования для уплаты судебного сбора не могут признаваться уважительными причинами пропуска срока на апелляционное обжалование.

Также суд подчеркнул, что сам факт своевременной подачи первоначальной апелляционной жалобы и её последующего возврата из-за неустранения недостатков не предоставляет лицу права повторно обжаловать судебное решение в любое время после истечения установленного законом срока.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что реализация права на апелляционное обжалование осуществляется в порядке и на условиях, определённых процессуальным законом. Процессуальные сроки направлены на обеспечение своевременности судебного рассмотрения, надлежащей процессуальной дисциплины и юридической определённости в публично-правовых отношениях. Они являются одинаковыми для всех участников процесса и связаны с принципом равенства перед законом и судом.

Суд подчеркнул, что уважительными причинами пропуска процессуального срока могут быть только обстоятельства, которые являются объективно непреодолимыми, не зависят от волеизъявления лица, возникли в пределах пропущенного срока, сделали невозможным или существенно затруднили своевременное совершение процессуального действия и подтверждены надлежащими доказательствами.

Коллегия судей согласилась с выводом апелляционного суда о том, что сам по себе факт своевременной подачи первоначальной апелляционной жалобы не является достаточным основанием для восстановления срока после её возврата. Право на повторное обращение с апелляционной жалобой не является безусловным и может быть реализовано только в пределах установленного законом срока либо после его истечения при наличии уважительных причин.

Верховный Суд отдельно подчеркнул, что введение военного положения само по себе не является достаточным основанием для восстановления процессуального срока. Такое обстоятельство должно оцениваться в каждом деле с учётом наличия непосредственной причинно-следственной связи между военным положением и невозможностью своевременного совершения процессуального действия. Общая ссылка на действие военного положения без указания конкретных обстоятельств и без надлежащих доказательств не может признаваться достаточным обоснованием для восстановления срока.

Также Суд отметил, что организационные трудности в деятельности субъекта властных полномочий или особенности его внутренней работы не могут автоматически признаваться уважительными причинами пропуска срока. Для этого необходимо доказать, что именно такие обстоятельства объективно делали невозможным своевременное обращение в суд. При отсутствии такого доказательства речь идёт лишь о внутренней организации работы учреждения, а не о внешних непреодолимых препятствиях в понимании процессуального закона.

Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда о том, что отсутствие бюджетного финансирования для уплаты судебного сбора не подтверждает существование объективных и непреодолимых препятствий для своевременного обращения в суд. Такие обстоятельства не могут влиять на соблюдение процессуальных сроков и не являются уважительной причиной их пропуска.

Кроме того, Суд отклонил доводы о неправильном определении размера судебного сбора, указав, что предметом кассационного пересмотра была не законность возврата первоначальной апелляционной жалобы, а правомерность отказа в открытии апелляционного производства из-за отсутствия уважительных причин пропуска срока. Несогласие с расчётом судебного сбора само по себе не опровергает факт пропуска срока и не доказывает существование обстоятельств, которые объективно препятствовали своевременному обращению в суд.

По результатам рассмотрения Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а определение Первого апелляционного административного суда об отказе в открытии апелляционного производства — без изменений.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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