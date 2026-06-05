Польша планирует легализовать попрошайничество: штрафы у 1,5 тысячи злотых уберут из закона

Действующую норму считают устаревшей и не помогающей людям преодолеть бездомность.

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В Польше предлагают пересмотреть подход к попрошайничеству и отказаться от наказания для людей, которые просят милостыню в общественных местах. Соответствующий законопроект уже поступил в Сейм. Его авторы считают, что действующие нормы являются устаревшими и не помогают бороться с бездомностью, а наоборот могут затруднять людям выход из кризисных жизненных обстоятельств.

В Польше предлагают отменить ответственность за попрошайничество

В Сейм Польши внесли законопроект, предусматривающий отмену наказания за попрошайничество. Несмотря на то, что эта идея обсуждается уже не первый год и пользуется поддержкой части правозащитного сообщества, она продолжает вызывать дискуссии в обществе.

В настоящее время польское законодательство предусматривает ответственность для лица, которое, имея средства к существованию или будучи способным к труду, занимается попрошайничеством в общественном месте. За такое нарушение могут назначить штраф до 1,5 тысячи злотых, ограничение свободы или выговор.

Именно эту норму предлагается исключить из Кодекса о мелких правонарушениях.

Почему предлагают изменить закон

Инициативу поддерживает межпартийная парламентская группа, занимающаяся вопросами преодоления бездомности.

Сторонники изменений подчеркивают, что действующая норма является устаревшей и не имеет четкой практической цели. Они отмечают, что для части людей, оказавшихся в состоянии бездомности, попрошайничество остается одним из способов выживания. В то же время наложение штрафов или других наказаний лишь ухудшает их положение и не способствует возвращению к нормальной жизни.

Также обращается внимание на нечеткость действующего законодательства. В частности, на практике сложно объективно определить, имеет ли человек достаточные средства к существованию или является ли он трудоспособным.

Какие запреты останутся

В то же время законопроект не предусматривает полной декриминализации попрошайничества.

Согласно предложению, из законодательства планируют исключить только норму об ответственности за попрошайничество лиц, которые имеют средства к существованию или могут работать.

При этом в Кодексе о мелких правонарушениях останутся положения, запрещающие:

навязчивое попрошайничество;

попрошайничество путем обмана;

использование детей для попрошайничества.

Таким образом, в Польше хотят отказаться от наказания за сам факт попрошайничества, одновременно сохранив ответственность за действия, которые могут иметь признаки принуждения, обмана или эксплуатации.

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