В Киеве спасенный кубинский крокодил переехал на свою летнюю дачу

Жилище Кубика расположено на берегу пеликаньего озера.

Фото: КГГА

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Киевская городская государственная администрация сообщила, что спасенный кубинский крокодил переехал на свою летнюю дачу в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения.

Жилище Кубика расположено на берегу пеликаньего озера.

«Весной 2022 года крокодил попал в зоопарк после частного содержания в домашней ванной, что привело к ряду психологических и физических травм.

Его деформированная челюсть требует особого ухода, а нервная система — индивидуального подхода, терпения и любви», — говорится в сообщении.

Увидеть крокодила можно ежедневно сразу за Центральным входом.

Вход в зоопарк — до 17:00, пребывание на территории — до 18:30.

Фото: КГГА

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