  1. В Украине

В Киеве спасенный кубинский крокодил переехал на свою летнюю дачу

23:12, 5 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жилище Кубика расположено на берегу пеликаньего озера.
В Киеве спасенный кубинский крокодил переехал на свою летнюю дачу
Фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская государственная администрация сообщила, что спасенный кубинский крокодил переехал на свою летнюю дачу в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Жилище Кубика расположено на берегу пеликаньего озера.

«Весной 2022 года крокодил попал в зоопарк после частного содержания в домашней ванной, что привело к ряду психологических и физических травм.

Его деформированная челюсть требует особого ухода, а нервная система — индивидуального подхода, терпения и любви», — говорится в сообщении.

Увидеть крокодила можно ежедневно сразу за Центральным входом.

Вход в зоопарк — до 17:00, пребывание на территории — до 18:30.

Фото: КГГА

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина меняет правила пересмотра судебных решений — теперь достаточно признания нарушения государством

Судебные решения предлагают пересматривать не только после решений международных судов, но и после признания Украиной нарушения международных обязательств.

Приговор ВАКС по делу Концерна РРТ: 7 лет тюрьмы и конфискация за миллионные растраты

Несмотря на истечение сроков давности за служебный подлог, фигуранты получили длительные сроки за хищение имущества.

Минцифры требует доработать реформу рынка финансовых активов из-за проблем с электронными реестрами

В законопроекте о секьюритизации не прописан порядок создания и ведения реестров.

90 миллиардов под залог репараций и налоговый ультиматум: какие условия МВФ и ЕС уже выполнила Украина

Налоги в обмен на верховенство права: почему фискальный перекос в выполнении требований МВФ и ЕС грозит траншам.

Совет судей Украины созывает ХХІ внеочередной съезд судей: на повестке дня вакантные места в КСУ и Высшем совете правосудия

Совет судей официально определил дату ХХІ внеочередного съезда, где на кону будут стоять не только места в Конституционном Суде, но и восемь кресел в Высшем совете правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]