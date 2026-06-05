У Києві врятований кубинський крокодил переїхав на свою літню дачу
Київська міська державна адміністрація повідомила, що врятований кубинський крокодил переїхав на свою літню дачу в Київському зоологічному парку загальнодержавного значення.
Оселя Кубика розташована на березі пеліканячого озера.
«Навесні 2022 року крокодил потрапив до зоопарку після приватного утримання в домашній ванній, що спричинило низку психологічних і фізичних травм.
Його деформована щелепа вимагає особливого догляду, а нервова система – індивідуальних підходів, терпіння та любові», - йдеться у заяві.
Побачити крокодила можна щодня одразу за Центральним входом.
Вхід у зоопарк – до 17:00, перебування – до 18:30.
Фото: КМДА
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