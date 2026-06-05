У Києві врятований кубинський крокодил переїхав на свою літню дачу

Оселя Кубика розташована на березі пеліканячого озера.

Фото: КМДА

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Київська міська державна адміністрація повідомила, що врятований кубинський крокодил переїхав на свою літню дачу в Київському зоологічному парку загальнодержавного значення.

Оселя Кубика розташована на березі пеліканячого озера.

«Навесні 2022 року крокодил потрапив до зоопарку після приватного утримання в домашній ванній, що спричинило низку психологічних і фізичних травм.

Його деформована щелепа вимагає особливого догляду, а нервова система – індивідуальних підходів, терпіння та любові», - йдеться у заяві.

Побачити крокодила можна щодня одразу за Центральним входом.

Вхід у зоопарк – до 17:00, перебування – до 18:30.

Фото: КМДА

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