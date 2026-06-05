  1. В Україні

У Києві врятований кубинський крокодил переїхав на свою літню дачу

23:12, 5 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оселя Кубика розташована на березі пеліканячого озера.
У Києві врятований кубинський крокодил переїхав на свою літню дачу
Фото: КМДА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська державна адміністрація повідомила, що врятований кубинський крокодил переїхав на свою літню дачу в Київському зоологічному парку загальнодержавного значення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Оселя Кубика розташована на березі пеліканячого озера.

«Навесні 2022 року крокодил потрапив до зоопарку після приватного утримання в домашній ванній, що спричинило низку психологічних і фізичних травм.

Його деформована щелепа вимагає особливого догляду, а нервова система – індивідуальних підходів, терпіння та любові», - йдеться у заяві.

Побачити крокодила можна щодня одразу за Центральним входом.

Вхід у зоопарк – до 17:00, перебування – до 18:30. 

Фото: КМДА

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ КМДА

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Україна змінює правила перегляду судових рішень — тепер достатньо визнання порушення державою

Судові рішення пропонують переглядати не лише після рішень міжнародних судів, а й після визнання Україною порушення міжнародних зобов’язань.

Вирок ВАКС у справі Концерну РРТ: 7 років в'язниці та конфіскація за мільйонні розтрати

Незважаючи на закінчення строків давності за службове підроблення, фігуранти отримали тривалі терміни за розкрадання майна.

Мінцифри вимагає доопрацювати реформу ринку фінансових активів через проблеми з електронними реєстрами

У законопроєкті про сек’юритизацію не прописали порядок створення та ведення реєстрів.

90 мільярдів під заставу репарацій та податковий ультиматум: які умови МВФ і ЄС уже виконала Україна

Податки в обмін на верховенство права: чому фіскальний перекіс у виконанні вимог МВФ та ЄС загрожує траншам.

Рада суддів України скликає ХХІ позачерговий з'їзд суддів: на порядку денному вакантні місця у КСУ та Вищій раді правосуддя

Рада суддів офіційно визначила дату ХХІ позачергового з'їзду, де на кону стоятимуть не лише місця в Конституційному Суді, а й вісім крісел у Вищій раді правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]