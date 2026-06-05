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Польща планує легалізувати жебрацтво: штрафи у 1,5 тисячі злотих приберуть із закону

16:36, 5 червня 2026
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Чинну норму вважають застарілою та такою, що не допомагає людям подолати бездомність.
Польща планує легалізувати жебрацтво: штрафи у 1,5 тисячі злотих приберуть із закону
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У Польщі пропонують переглянути підхід до жебрацтва та відмовитися від покарання для людей, які просять милостиню в громадських місцях. Відповідний законопроєкт уже надійшов до Сейму. Його автори вважають, що чинні норми є застарілими та не допомагають боротися з бездомністю, а навпаки можуть ускладнювати людям вихід із кризових життєвих обставин.

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У Польщі пропонують скасувати відповідальність за жебрацтво

До Сейму Польщі внесли законопроєкт, який передбачає скасування покарання за жебрацтво. Попри те, що ця ідея обговорюється вже не перший рік і має підтримку частини правозахисної спільноти, вона продовжує викликати дискусії в суспільстві.

Наразі польське законодавство передбачає відповідальність для особи, яка, маючи засоби для існування або будучи здатною до праці, займається жебрацтвом у громадському місці. За таке порушення можуть призначити штраф до 1,5 тисячі злотих, обмеження волі або догану.

Саме цю норму пропонується виключити з Кодексу про дрібні правопорушення.

Чому пропонують змінити закон

Ініціативу підтримує міжпартійна парламентська група, яка займається питаннями подолання бездомності.

Прихильники змін наголошують, що чинна норма є застарілою та не має чіткої практичної мети. Вони зазначають, що для частини людей, які опинилися в стані бездомності, жебрацтво залишається одним зі способів виживання. Водночас накладення штрафів або інших покарань лише погіршує їхнє становище та не сприяє поверненню до нормального життя.

Також звертається увага на нечіткість чинного законодавства. Зокрема, на практиці складно об’єктивно визначити, чи має людина достатні засоби для існування або чи є вона працездатною.

Які заборони залишаться

Водночас законопроєкт не передбачає повної декриміналізації жебрацтва.

Згідно з пропозицією, із законодавства планують вилучити лише норму про відповідальність за жебрацтво осіб, які мають засоби для існування або можуть працювати.

Натомість у Кодексі про дрібні правопорушення залишаться положення, які забороняють:

  • нав’язливе жебрацтво;
  • жебрацтво шляхом обману;
  • використання дітей для жебрацтва.

Таким чином, у Польщі хочуть відмовитися від покарання за сам факт жебрацтва, водночас зберігши відповідальність за дії, що можуть мати ознаки примусу, обману або експлуатації.

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Польща закон

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