Україна та США скоординували дії проти міжнародних кіберзлочинців — Генпрокурор Руслан Кравченко

Українських прокурорів відзначили відомчими нагородами ФБР.

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В Офісі Генерального прокурора відбулася зустріч із представниками Кібервідділу Федерального бюро розслідувань США та Посольства США в Україні.

У переговорах взяли участь представники керівництва кіберпідрозділів ФБР, а також аташе з правових питань і його заступник з Посольства США в Україні.

Ключовою темою зустрічі стала протидія кіберзлочинам, які мають транскордонний характер та вимагають скоординованих дій між державами.

Як повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, під час зустрічі американська сторона висловила подяку за співпрацю та партнерство, відзначивши ефективність взаємодії між інституціями.

Окремо було відзначено оперативність України у виконанні запитів про міжнародну правову допомогу. Йдеться про справи, пов’язані з програмами-вимагачами, кібератаками на інфраструктуру та незаконним заволодінням персональними даними.

Сторони також приділили увагу формуванню доказової бази щодо збройної агресії РФ проти України. Підкреслювалося, що вже зібраний масив доказів є значним, однак його подальше розширення залишається пріоритетним напрямом. У цьому контексті підтримка американських партнерів, зокрема у сфері технічного аналізу цифрових даних, може суттєво посилити можливості України. США мають унікальну експертизу та технічні спроможності щодо цифрової криміналістики.

Окремим блоком обговорювалися питання міжнародного розшуку та екстрадиції осіб, які переховуються від правосуддя. Сторони підтвердили намір продовжувати спільну роботу щодо притягнення до відповідальності злочинців незалежно від їхнього місцезнаходження.

За підсумками зустрічі було наголошено на подальшому поглибленні співпраці між Україною та США у сфері правосуддя, зокрема через спільні операції, обмін інформацією та координацію дій.

Також під час заходу відзначено українських прокурорів відомчими нагородами ФБР.

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