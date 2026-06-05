Совет судей Украины созывает ХХІ внеочередной съезд судей: на повестке дня вакантные места в КСУ и Высшем совете правосудия

Совет судей официально определил дату ХХІ внеочередного съезда, где на кону будут стоять не только места в Конституционном Суде, но и восемь кресел в Высшем совете правосудия.

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Совет судей на заседании, которое состоялось при участии 26 из 30 избранных членов, принял решение о созыве ХХІ внеочередного съезда судей Украины. Председатель Совета Виталий Салихов подчеркнул, что это заседание имело целью решение первоочередных вопросов, среди которых ключевым является избрание восьми членов Высшего совета правосудия, поскольку их полномочия заканчиваются в январе 2027 года.

В условиях продолжающихся судебных реформ и необходимости обеспечения непрерывного функционирования органов судейского управления, решение Совета судей Украины о созыве ХХІ внеочередного съезда судей Украины является важным организационным шагом, направленным на поддержание стабильности судебной системы и укрепление ее институциональной способности.

Согласно решению Совета, ХХІ внеочередной съезд состоится 02 сентября 2026 года в Киеве. Предварительная повестка дня съезда будет включать два важных вопроса:

Назначение судей Конституционного Суда Украины;

Избрание восьми членов Высшего совета правосудия.

Кроме подготовки к съезду, Совет судей на этом же заседании предложил Высшему совету правосудия начать отбор кандидатов в Конкурсную комиссию для проведения конкурса на должности членов ВККС Украины.

Важным вопросом заседания стало утверждение критериев для увеличения количества помощников судей. В условиях кадрового дефицита и чрезмерной нагрузки, объективное оценивание необходимости в дополнительном персонале является критическим для обеспечения права граждан на разумные сроки рассмотрения дел.

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