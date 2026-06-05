В Киеве отклонили петицию против повышения тарифов: в КГГА объяснили причины

Власти Киева отклонили петицию с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте.

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Киевская городская власть отклонила электронную петицию с призывом не повышать тарифы на проезд в коммунальном транспорте до завершения военного положения.

В ответе на петицию отмечается, что действующий тариф в размере 8 грн за поездку действует с 2018 года и за это время не пересматривался.

В городской администрации указывают, что общий объем перевозок метрополитеном за 2025 год составил 249,1 млн пасс., что по сравнению с 2018 годом меньше на 50,2 % (496,1 млн пасс.). Объем перевозок наземным пассажирским транспортом за 2025 год составил 277,6 млн пасс., что по сравнению с 2018 годом меньше на 19,9 % (346,7 млн пассажиров).

Себестоимость перевозок существенно увеличилась с момента последнего изменения тарифов на перевозку пассажиров вследствие необходимости повышения заработной платы работникам предприятий транспорта во исполнение законов Украины о Государственном бюджете Украины и коллективных договоров коммунальных предприятий, увеличения стоимости энергоносителей, материалов, сырья и необходимых услуг и т. п.

По расчетам предприятий транспорта плановые тарифы на 2026 год на перевозку пассажиров составляют: 64,60 грн — на проезд метрополитеном, 44,14 грн — на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, фуникулер, автобус).

В то же время в КГГА обращают внимание, что с момента повышения тарифов в июле 2018 года в экономике страны и столицы произошли значительные изменения, в частности:

индекс потребительских цен за 2018–2025 годы, согласно расчетам Государственной службы статистики Украины, опубликованным на официальном вебсайте, с учетом ожидаемого показателя на 2026 год, определенного постановлением Кабинета Министров Украины от 06 августа 2025 года № 946 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026–2028 годы», составляет 233,5 %;

минимальная заработная плата, согласно положениям законов Украины о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, увеличилась на 4 924 грн, или в 2,3 раза: с 3 723 грн в 2018 году до 8 647 грн с 01 января 2026 года; средняя заработная плата в г. Киеве увеличилась на 32 263 грн, или в 3,4 раза: с 13 388 грн в марте 2018 года до 45 651 грн в феврале 2026 года;

размер тарифа на электрическую энергию вырос в 6,6 раза:

с 2,25 грн/кВт·ч (среднегодовой фактический тариф за 2018 год согласно данным предприятий транспорта) до 14,93 грн/кВт·ч;

стоимость дизельного топлива увеличилась в 2,7 раза: с 24,26 грн/л (средняя фактическая цена за 2018 год согласно данным КП «Киевпастранс») до 65,33 грн/л (среднемесячная фактическая цена за январь–апрель 2026 года согласно данным КП «Киевпастранс»).

Таким образом, отмечают в КГГА, в связи с тем, что действующий тариф на перевозку пассажиров значительно ниже экономически обоснованного уровня, а себестоимость перевозок растет, финансовым результатом КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс» является убыток.

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