В Украине готовят реформу оценки имущества и недвижимости: какие изменения предлагают

Инициатива предусматривает имплементацию европейских стандартов оценки, внедрение саморегулирующейся организации оценщиков и модернизацию профессиональной подготовки в сфере оценочной деятельности.

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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рассмотрел доработанный ко второму первому чтению законопроект об оценке имущества №13435, а также альтернативный законопроект об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине №13435-1.

В Комитете отметили, что в ходе подготовки законопроекта №13435 была проведена масштабная работа с участием народных депутатов, представителей профессионального сообщества и органов государственной власти. По результатам обсуждений была подготовлена новая редакция документа, которая учитывает европейские подходы и соответствует международным стандартам в сфере оценки имущества.

Документ предусматривает внедрение в Украине международных и европейских стандартов оценки, создание условий для проведения оценки недвижимости в соответствии с мировыми требованиями, а также формирование эффективной системы профессионального самоуправления оценщиков через единую саморегулируемую организацию.

Кроме того, законопроектом предлагается модернизировать систему профессиональной подготовки и повышения квалификации оценщиков, внедрить справедливые механизмы дисциплинарной ответственности, усовершенствовать процедуры досудебного урегулирования споров и расширить возможности украинских специалистов для работы на международных рынках. Одновременно предусматривается открытие украинского рынка для иностранных оценщиков.

Ожидается, что реализация положений законопроекта будет способствовать повышению качества и прозрачности оценочной деятельности, развитию профессионального самоуправления и дальнейшей гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №13435 за основу во втором первом чтении с последующей доработкой в соответствии с Регламентом парламента. Альтернативный законопроект №13435-1 рекомендовано отклонить.

Также Комитет принял решение создать рабочую группу для дальнейшей доработки законопроекта об оценке имущества.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что депутаты планируют скорректировать порядок оценки имущества в исполнительном производстве. Предлагаемые изменения направлены на систематизацию ответственности оценщиков и упрощение процедур взыскания в банковском секторе.

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