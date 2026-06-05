  1. В Украине

В Украине готовят реформу оценки имущества и недвижимости: какие изменения предлагают

13:32, 5 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инициатива предусматривает имплементацию европейских стандартов оценки, внедрение саморегулирующейся организации оценщиков и модернизацию профессиональной подготовки в сфере оценочной деятельности.
В Украине готовят реформу оценки имущества и недвижимости: какие изменения предлагают
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рассмотрел доработанный ко второму первому чтению законопроект об оценке имущества №13435, а также альтернативный законопроект об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине №13435-1.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Комитете отметили, что в ходе подготовки законопроекта №13435 была проведена масштабная работа с участием народных депутатов, представителей профессионального сообщества и органов государственной власти. По результатам обсуждений была подготовлена новая редакция документа, которая учитывает европейские подходы и соответствует международным стандартам в сфере оценки имущества.

Документ предусматривает внедрение в Украине международных и европейских стандартов оценки, создание условий для проведения оценки недвижимости в соответствии с мировыми требованиями, а также формирование эффективной системы профессионального самоуправления оценщиков через единую саморегулируемую организацию.

Кроме того, законопроектом предлагается модернизировать систему профессиональной подготовки и повышения квалификации оценщиков, внедрить справедливые механизмы дисциплинарной ответственности, усовершенствовать процедуры досудебного урегулирования споров и расширить возможности украинских специалистов для работы на международных рынках. Одновременно предусматривается открытие украинского рынка для иностранных оценщиков.

Ожидается, что реализация положений законопроекта будет способствовать повышению качества и прозрачности оценочной деятельности, развитию профессионального самоуправления и дальнейшей гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №13435 за основу во втором первом чтении с последующей доработкой в соответствии с Регламентом парламента. Альтернативный законопроект №13435-1 рекомендовано отклонить.

Также Комитет принял решение создать рабочую группу для дальнейшей доработки законопроекта об оценке имущества.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что депутаты планируют скорректировать порядок оценки имущества в исполнительном производстве. Предлагаемые изменения направлены на систематизацию ответственности оценщиков и упрощение процедур взыскания в банковском секторе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Украина

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

90 миллиардов под залог репараций и налоговый ультиматум: какие условия МВФ и ЕС уже выполнила Украина

Налоги в обмен на верховенство права: почему фискальный перекос в выполнении требований МВФ и ЕС грозит траншам.

Совет судей Украины созывает ХХІ внеочередной съезд судей: на повестке дня вакантные места в КСУ и Высшем совете правосудия

Совет судей официально определил дату ХХІ внеочередного съезда, где на кону будут стоять не только места в Конституционном Суде, но и восемь кресел в Высшем совете правосудия.

Ограничение доступа к судебному реестру получило поддержку от ВСП: что ждет судебные решения под грифом «секретно»

Может ли открытость правосудия стать инструментом в руках агрессора.

Украина запускает упрощенное таможенное оформление товаров и переходит к цифровой таможне без очередей и бумажной волокиты

В рамках таможенной реформы предлагается объединить таможенные электронные системы в единую цифровую платформу для обработки и обмена данными.

ЕСПЧ признал непропорциональной конфискацию, которая вынуждает одного соучастника отвечать за весь преступный доход группы

ЕСПЧ признал непропорциональной конфискацию, которая возлагает на одного соучастника ответственность за весь преступный доход группы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]