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В Україні готують реформу оцінки майна та нерухомості: які зміни пропонують

13:32, 5 червня 2026
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Ініціатива передбачає імплементацію європейських стандартів оцінки, запровадження саморегулівної організації оцінювачів і модернізацію професійної підготовки у сфері оціночної діяльності.
В Україні готують реформу оцінки майна та нерухомості: які зміни пропонують
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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку розглянув доопрацьований до повторного першого читання законопроєкт про оцінку майна №13435, а також альтернативний законопроєкт про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні №13435-1.

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У Комітеті зазначили, що під час підготовки законопроєкту №13435 було проведено масштабну роботу за участю народних депутатів, представників професійного середовища та органів державної влади. За результатами обговорень напрацьовано нову редакцію документа, яка враховує європейські підходи та відповідає міжнародним стандартам у сфері оцінки майна.

Документ передбачає впровадження в Україні міжнародних та європейських стандартів оцінки, створення умов для проведення оцінки нерухомості відповідно до світових вимог, а також формування ефективної системи професійного самоврядування оцінювачів через єдину саморегулівну організацію.

Крім того, законопроєктом пропонується модернізувати систему професійної підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів, запровадити справедливі механізми дисциплінарної відповідальності, удосконалити процедури досудового врегулювання спорів та розширити можливості українських фахівців для роботи на міжнародних ринках. Одночасно передбачається відкриття українського ринку для іноземних оцінювачів.

Очікується, що реалізація положень законопроєкту сприятиме підвищенню якості та прозорості оціночної діяльності, розвитку професійного самоврядування та подальшій гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт №13435 за основу у повторному першому читанні з подальшим доопрацюванням відповідно до Регламенту парламенту. Альтернативний законопроєкт №13435-1 рекомендовано відхилити.

Також Комітет ухвалив рішення створити робочу групу для подальшого опрацювання законопроєкту про оцінку майна.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні. Запропоновані зміни мають на меті систематизувати відповідальність оцінювачів та спростити процедури стягнення в банківському секторі.

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Верховна Рада України законопроект Україна

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