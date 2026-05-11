  1. Публікації
  2. / В Україні

Депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні: що буде змінено

08:00, 11 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Запропоновані зміни мають на меті систематизувати відповідальність оцінювачів та спростити процедури стягнення в банківському секторі.
Депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні: що буде змінено
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закон України “Про виконавче провадження” чекають зміни, пов’язані з оцінкою майна. Таке випливає із порівняльної таблиці до проєкту Закону України "Про оцінку майна" № 13435 від 27.06.2025, яким пропонуються зміни і до Закону № 1404-VIII.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Аналіз запропонованих змін свідчить про намір законодавця систематизувати відповідальність оцінювачів, розширити перелік виконавчих документів та спростити процедури, пов’язані з оцінкою майна в специфічних секторах (зокрема, в банківській сфері).

По-перше, розширюється перелік виконавчих документів.

Проєкт додає в статтю 3 Закону новий пункт 10¹, який надає статусу виконавчого документа рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії оцінювачів про накладення штрафу, введених в дію наказом Фонду державного майна України,  які законом визнані виконавчими документами.

Це значно прискорить процес стягнення штрафів з оцінювачів-порушників. ФДМУ не потрібно буде звертатися до суду для стягнення штрафу — наказ Фонду стає самостійною підставою для відкриття виконавчого провадження.

По-друге, із тексту статті 20 Закону № 1404-VIII вилучається пряма згадка про кримінальну відповідальність оцінювача за недостовірну оцінку.

Сьогодні оцінювач несе кримінальну відповідальність (на рівні з судовим експертом), про що його має попередити виконавець.

Як пропонується: Оцінювач буде нести відповідальність «у порядку, встановленому законом», а термін «суб’єкт оціночної діяльності» дещо спрощується до «суб’єкт оцінки».

Проте треба пояснити, що кримінальна відповідальність за завідомо неправдивий висновок  залишається в ККУ, оскільки змін до статті 384  законодавцем не пропонується.

По-третє, проєкт пропонує виключити положення, які зобов'язували виконавців залучати оцінювачів виключно з переліків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Сьогодні існує  жорстка прив'язка: якщо стягувач — банк у стані ліквідації, оцінювача обирають  за списками ФГВФО.

Тобто виконавець отримає більше автономії у виборі суб’єкта оціночної діяльності. Це може прискорити провадження, оскільки знімається бюрократичне обмеження щодо «спеціальних переліків», але може викликати питання щодо контролю якості оцінки активів збанкрутілих банків.

Крім того, у статті 61 Закону буде проведена заміна словосполучення «оціночна вартість» на просто «вартість» у контексті продажу майна за фіксованою ціною (до 30 мін. зарплат), що приводить термінологію у відповідність до ст. 57, де вартість майна може визначатися як самим виконавцем (якщо вона низька), так і професійним оцінювачем. Це знімає колізію, коли для продажу за фіксованою ціною обов'язково вимагається  саме «оціночна» (професійна) вартість.

Обговорення законопроєкту про оцінку майна (№ 13435)  відбулося у Комітеті з питань економічного розвитку  7 травня  2026 року.

Законопроєктом пропонуються наведені нижче нововведення.

1. Реформа професійного статусу та кваліфікації

● Замість «суб’єкта оціночної діяльності» вводиться поняття «суб’єкт оцінки», що об’єднує приватних оцінювачів та держслужбовців.

● Свідоцтво оцінювача стає безстроковим. Встановлюється річна підготовка та гнучкі умови підтвердження кваліфікації кожні 3 роки (тести або рецензування звітів).

● Діяльність судових експертів із визначення вартості прирівнюється до оціночної. На їхні висновки тепер поширюються вимоги та рецензування, передбачені для звітів про оцінку.

2. Нова стандартизація та методологія

● Повна імплементація МСО та ЄСО (міжнародних та європейських стандартів), які мають пріоритет у разі правових колізій.

● Впроваджується поділ на незалежну (ринкову) та стандартизовану (за процедурами держорганів) оцінку.

● Окремо передбачено методику оцінки шкоди, завданої внаслідок воєнних дій.

3. Цифровізація та прозорість

● Створюється Державний реєстр звітів та рецензій (обов’язкова реєстрація документів) та Єдиний реєстр оцінювачів України.

● Встановлено жорсткі обмеження на здійснення оцінки у разі наявності особистої зацікавленості.

4. Нова система регулювання та самоврядування

● Трирівнева модель:

1. Держава (ФДМУ): Нагляд, реєстри та надання рішенням юридичної сили.

2. Самоврядування (Єдина СРО): Створення єдиної саморегулівної організації з вертикальною структурою для захисту прав та навчання оцінювачів.

3. Спільне регулювання (КДК): Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія з представників держави та спільноти для допуску до професії та покарань.

● Апеляція: Можливість досудового оскарження рішень КДК та вирішення спорів між різними рецензіями.

5. Відповідальність та штрафи

● Чітке визначення проступків для уникнення подвійних трактувань. Запроваджується штраф як окремий вид стягнення.

● Передбачено особливі (спрощені) вимоги до звітів оцінювачів фінустанов для забезпечення безперервності їхньої роботи.

6. Галузеві зміни

● Ліквідується окремий вид «експертна грошова оцінка земельних ділянок»; такі фахівці автоматично переходять у категорію оцінювачів нерухомості.

● Порядок укладання договорів на оцінку та рецензування приведено у повну відповідність до Цивільного кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Рада з фінансової стабільності оновила кредитні пріоритети України до 2028 року

Нова Стратегія кредитування 2026 передбачає страхування воєнних ризиків та нові правила іпотеки.

Депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні: що буде змінено

Запропоновані зміни мають на меті систематизувати відповідальність оцінювачів та спростити процедури стягнення в банківському секторі.

13 років боротьби за мантію: Велика Палата ВС скасувала рішення ВАСУ у справі звільненого судді

Велика Палата Верховного Суду передала на новий розгляд справу про звільнення суддів за «порушення присяги» у 2013 році.

Верховний Суд зобов’язав поручителя сплатити понад 800 тисяч грн за прострочений кредит боржника

Суд підтвердив нарахування інфляційних втрат і 3% річних за невиконане грошове зобов’язання поручителем, що збільшило суму боргу.

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]