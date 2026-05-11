Депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні: що буде змінено

Запропоновані зміни мають на меті систематизувати відповідальність оцінювачів та спростити процедури стягнення в банківському секторі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закон України “Про виконавче провадження” чекають зміни, пов’язані з оцінкою майна. Таке випливає із порівняльної таблиці до проєкту Закону України "Про оцінку майна" № 13435 від 27.06.2025, яким пропонуються зміни і до Закону № 1404-VIII.

Аналіз запропонованих змін свідчить про намір законодавця систематизувати відповідальність оцінювачів, розширити перелік виконавчих документів та спростити процедури, пов’язані з оцінкою майна в специфічних секторах (зокрема, в банківській сфері).

По-перше, розширюється перелік виконавчих документів.

Проєкт додає в статтю 3 Закону новий пункт 10¹, який надає статусу виконавчого документа рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії оцінювачів про накладення штрафу, введених в дію наказом Фонду державного майна України, які законом визнані виконавчими документами.

Це значно прискорить процес стягнення штрафів з оцінювачів-порушників. ФДМУ не потрібно буде звертатися до суду для стягнення штрафу — наказ Фонду стає самостійною підставою для відкриття виконавчого провадження.

По-друге, із тексту статті 20 Закону № 1404-VIII вилучається пряма згадка про кримінальну відповідальність оцінювача за недостовірну оцінку.

Сьогодні оцінювач несе кримінальну відповідальність (на рівні з судовим експертом), про що його має попередити виконавець.

Як пропонується: Оцінювач буде нести відповідальність «у порядку, встановленому законом», а термін «суб’єкт оціночної діяльності» дещо спрощується до «суб’єкт оцінки».

Проте треба пояснити, що кримінальна відповідальність за завідомо неправдивий висновок залишається в ККУ, оскільки змін до статті 384 законодавцем не пропонується.

По-третє, проєкт пропонує виключити положення, які зобов'язували виконавців залучати оцінювачів виключно з переліків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Сьогодні існує жорстка прив'язка: якщо стягувач — банк у стані ліквідації, оцінювача обирають за списками ФГВФО.

Тобто виконавець отримає більше автономії у виборі суб’єкта оціночної діяльності. Це може прискорити провадження, оскільки знімається бюрократичне обмеження щодо «спеціальних переліків», але може викликати питання щодо контролю якості оцінки активів збанкрутілих банків.

Крім того, у статті 61 Закону буде проведена заміна словосполучення «оціночна вартість» на просто «вартість» у контексті продажу майна за фіксованою ціною (до 30 мін. зарплат), що приводить термінологію у відповідність до ст. 57, де вартість майна може визначатися як самим виконавцем (якщо вона низька), так і професійним оцінювачем. Це знімає колізію, коли для продажу за фіксованою ціною обов'язково вимагається саме «оціночна» (професійна) вартість.

Обговорення законопроєкту про оцінку майна (№ 13435) відбулося у Комітеті з питань економічного розвитку 7 травня 2026 року.

Законопроєктом пропонуються наведені нижче нововведення.

1. Реформа професійного статусу та кваліфікації

● Замість «суб’єкта оціночної діяльності» вводиться поняття «суб’єкт оцінки», що об’єднує приватних оцінювачів та держслужбовців.

● Свідоцтво оцінювача стає безстроковим. Встановлюється річна підготовка та гнучкі умови підтвердження кваліфікації кожні 3 роки (тести або рецензування звітів).

● Діяльність судових експертів із визначення вартості прирівнюється до оціночної. На їхні висновки тепер поширюються вимоги та рецензування, передбачені для звітів про оцінку.

2. Нова стандартизація та методологія

● Повна імплементація МСО та ЄСО (міжнародних та європейських стандартів), які мають пріоритет у разі правових колізій.

● Впроваджується поділ на незалежну (ринкову) та стандартизовану (за процедурами держорганів) оцінку.

● Окремо передбачено методику оцінки шкоди, завданої внаслідок воєнних дій.

3. Цифровізація та прозорість

● Створюється Державний реєстр звітів та рецензій (обов’язкова реєстрація документів) та Єдиний реєстр оцінювачів України.

● Встановлено жорсткі обмеження на здійснення оцінки у разі наявності особистої зацікавленості.

4. Нова система регулювання та самоврядування

● Трирівнева модель:

1. Держава (ФДМУ): Нагляд, реєстри та надання рішенням юридичної сили.

2. Самоврядування (Єдина СРО): Створення єдиної саморегулівної організації з вертикальною структурою для захисту прав та навчання оцінювачів.

3. Спільне регулювання (КДК): Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія з представників держави та спільноти для допуску до професії та покарань.

● Апеляція: Можливість досудового оскарження рішень КДК та вирішення спорів між різними рецензіями.

5. Відповідальність та штрафи

● Чітке визначення проступків для уникнення подвійних трактувань. Запроваджується штраф як окремий вид стягнення.

● Передбачено особливі (спрощені) вимоги до звітів оцінювачів фінустанов для забезпечення безперервності їхньої роботи.

6. Галузеві зміни

● Ліквідується окремий вид «експертна грошова оцінка земельних ділянок»; такі фахівці автоматично переходять у категорію оцінювачів нерухомості.

● Порядок укладання договорів на оцінку та рецензування приведено у повну відповідність до Цивільного кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.