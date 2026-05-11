Депутаты планируют скорректировать порядок оценки имущества в исполнительном производстве: что будет изменено

Закон Украины “Об исполнительном производстве” ждут изменения, связанные с оценкой имущества. Это следует из сравнительной таблицы к проекту Закона Украины "Об оценке имущества" № 13435 от 27.06.2025, которым предлагаются изменения и в Закон № 1404-VIII.

Анализ предложенных изменений свидетельствует о намерении законодателя систематизировать ответственность оценщиков, расширить перечень исполнительных документов и упростить процедуры, связанные с оценкой имущества в специфических секторах (в частности, в банковской сфере).

Во-первых, расширяется перечень исполнительных документов.

Проект добавляет в статью 3 Закона № 1404-VIII новый пункт 10¹, который придает статус исполнительного документа решениям Квалификационно-дисциплинарной комиссии оценщиков о наложении штрафа, введенных в действие приказом Фонда государственного имущества Украины, которые законом признаны исполнительными документами.

Это значительно ускорит процесс взыскания штрафов с оценщиков-нарушителей. ФГИУ не нужно будет обращаться в суд для взыскания штрафа — приказ Фонда становится самостоятельным основанием для открытия исполнительного производства.

Во-вторых, из текста статьи 20 Закона № 1404-VIII исключается прямое упоминание об уголовной ответственности оценщика за недостоверную оценку. Сегодня оценщик несет уголовную ответственность (наравне с судебным экспертом), о чем его должен предупредить исполнитель.

Как предлагается: Оценщик будет нести ответственность «в порядке, установленном законом», а термин «субъект оценочной деятельности» несколько упрощается до «субъекта оценки».

Однако следует пояснить, что уголовная ответственность за заведомо ложное заключение остается в УКУ, поскольку изменений в статью 384 законодателем не предлагается.

В-третьих, проект предлагает исключить положения, которые обязывали исполнителей привлекать оценщиков исключительно из перечней Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Сегодня существует жесткая привязка: если взыскателем выступает банк в состоянии ликвидации, оценщика выбирают по спискам ФГВФЛ.

То есть исполнитель получит больше автономии в выборе субъекта оценочной деятельности. Это может ускорить производство, так как снимается бюрократическое ограничение относительно «специальных перечней», но может вызвать вопросы относительно контроля качества оценки активов обанкротившихся банков.

Кроме того, в статье 61 Закона будет проведена замена словосочетания «оценочная стоимость» на просто «стоимость» в контексте продажи имущества по фиксированной цене (до 30 мин. зарплат), что приводит терминологию в соответствие со ст. 57, где стоимость имущества может определяться как самим исполнителем (если она низкая), так и профессиональным оценщиком. Это снимает коллизию, когда для продажи по фиксированной цене обязательно требуется именно «оценочная» (профессиональная) стоимость.

Обсуждение законопроекта об оценке имущества (№ 13435) состоялось в Комитете по вопросам экономического развития 7 мая 2026 года.

Законопроектом предлагаются приведенные ниже нововведения.

Реформа профессионального статуса и квалификации.

Вместо «субъекта оценочной деятельности» вводится понятие «субъект оценки», объединяющее частных оценщиков и госслужащих. Свидетельство оценщика становится бессрочным. Устанавливается годичная подготовка и гибкие условия подтверждения квалификации каждые 3 года (тесты или рецензирование отчетов). Деятельность судебных экспертов по определению стоимости приравнивается к оценочной. На их заключения теперь распространяются требования и рецензирование, предусмотренные для отчетов об оценке.

Новая стандартизация и методология.

Полная имплементация МСО и ЕСО (международных и европейских стандартов), которые имеют приоритет в случае правовых коллизий. Внедряется разделение на независимую (рыночную) и стандартизированную (по процедурам госорганов) оценку. Отдельно предусмотрена методика оценки ущерба, причиненного в результате военного конфликта.

Цифровизация и прозрачность.

Создается Государственный реестр отчетов об оценке и рецензий на них (обязательная регистрация документов) и Единый реестр оценщиков Украины. Установлены жесткие ограничения на осуществление оценки в случае наличия личной заинтересованности.

Новая система регулирования и самоуправления.

Трехуровневая модель:

Государство (ФГИУ): Надзор, реестры и придание решениям юридической силы.

Самоуправление (Единая СРО): Создание единой саморегулируемой организации с вертикально интегрированной структурой управления для защиты прав и обучения оценщиков.

Совместное регулирование (КДК): Квалификационно-дисциплинарная комиссия из представителей государства и сообщества для допуска в профессию и наказаний.

Апелляция: Возможность досудебного обжалования решений КДК в апелляционный комитет и решение споров между различными рецензиями.

Ответственность и штрафы

Четкое определение проступков для недопущения двойных трактовок.

Вводится штраф как отдельный вид дисциплинарного взыскания.

Предусмотрены особые (упрощенные) требования к отчетам оценщиков финучреждений для обеспечения непрерывности их операционной деятельности.

Отраслевые изменения.

Ликвидируется экспертная денежная оценка земельных участков; такие специалисты автоматически переходят в категорию оценщиков недвижимости.

Порядок заключения договоров на оценку и рецензирование приведен в полное соответствие с Гражданским кодексом Украины.

