Париж охватили беспорядки после победы ПСЖ: есть раненые и сотни задержанных — видео

09:42, 31 мая 2026
Массовые беспорядки, столкновения с полицией и более 400 задержанных — такими последствиями завершилось празднование победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
Фото: REUTERS
Празднование победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов во Франции завершилось массовыми беспорядками и столкновениями со стражами порядка. В нескольких городах страны, включая Париж, произошли поджоги, акты вандализма и столкновения с полицией, в результате чего были задержаны сотни человек.

Французские СМИ сообщают, что после финального матча на Елисейских полях в столице собрались десятки тысяч болельщиков. Часть из них использовала пиротехнику, запускала фейерверки и сигнальные ракеты. Полиция изъяла значительное количество запрещенных пиротехнических средств.

По информации Министерства внутренних дел Франции, инциденты начались еще во время матча. В Париже зафиксировали поджоги, повреждения торговых заведений и ресторанов. Вблизи стадиона ПСЖ толпа разгромила несколько объектов коммерческой инфраструктуры. Из-за беспорядков правоохранители временно перекрывали отдельные транспортные артерии столицы.

Всего по стране было задержано более 400 человек, из них более 280 – в Париже. Во время беспорядков пострадали по меньшей мере семь полицейских. Один из правоохранителей получил серьезную травму головы в городе Ажен.

Также сообщается о попытке группы агрессивно настроенных лиц прорваться в один из полицейских участков во французской столице.

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона 2025/26 ПСЖ одолел «Арсенал» в серии послематчевых пенальти после ничьей в основное время. Для парижского клуба этот трофей стал вторым в истории и вторым в самом престижном еврокубковом турнире.

полиция Франция футбол

