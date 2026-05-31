Военный сбор на наследство и дарование: кому придется платить 5%
Получение наследства или подарка может сопровождаться не только оформлением документов, но и налоговыми обязательствами. В зависимости от степени родства и статуса получателя такие доходы могут облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором. В то же время для ближайших родственников законодательством предусмотрен льготный режим налогообложения.
Согласно Налоговому кодексу, военный сбор взимается по ставке 5% от стоимости объекта налогообложения.
При этом подарки от физических лиц облагаются налогом по тем же правилам, что и наследство.
Лицо, получившее наследство, является ответственным за уплату налога на доходы физических лиц. Если унаследованное имущество подлежит налогообложению, его стоимость необходимо отразить в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.
В то же время декларацию можно не подавать, если:
- наследство или подарок не облагаются налогом;
- доход облагается по нулевой ставке;
- налог был уплачен при нотариальном оформлении наследства или договора дарения.
Если же налогоплательщик обязан подавать декларацию по другим основаниям, в ней необходимо указать также доходы от наследства или дарения.
Кто уплачивает военный сбор
Военный сбор в размере 5% уплачивают:
- наследники или одаряемые лица, которые не относятся к членам семьи первой и второй степени родства;
- наследники или одаряемые лица-нерезиденты, которые получают наследство или подарок от резидента Украины.
Кто освобождается от уплаты
Военный сбор не уплачивается со стоимости наследства или подарка, полученных членами семьи первой и второй степени родства, поскольку такие доходы облагаются налогом на доходы физических лиц по нулевой ставке.
К членам семьи первой и второй степени родства относятся, в частности:
- родители;
- муж или жена;
- дети;
- родные братья и сестры;
- бабушка и дедушка;
- внуки.
Куда платить военный сбор
Если наследник или одаряемое лицо является резидентом Украины и уплачивает военный сбор до оформления свидетельства о праве на наследство или договора дарения, средства перечисляются по месту нотариального оформления соответствующих документов, пояснили в налоговой службе.
Таким образом, если наследство или подарок получают ближайшие родственники, военный сбор не уплачивается. В остальных случаях, а также для нерезидентов применяется ставка военного сбора в размере 5%.
