  1. В Украине

Военный сбор на наследство и дарование: кому придется платить 5%

07:36, 31 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правила налогообложения наследства и подарков предусматривают плату военного сбора в редких случаях.
Военный сбор на наследство и дарование: кому придется платить 5%
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Получение наследства или подарка может сопровождаться не только оформлением документов, но и налоговыми обязательствами. В зависимости от степени родства и статуса получателя такие доходы могут облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором. В то же время для ближайших родственников законодательством предусмотрен льготный режим налогообложения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно Налоговому кодексу, военный сбор взимается по ставке 5% от стоимости объекта налогообложения.

При этом подарки от физических лиц облагаются налогом по тем же правилам, что и наследство.

Лицо, получившее наследство, является ответственным за уплату налога на доходы физических лиц. Если унаследованное имущество подлежит налогообложению, его стоимость необходимо отразить в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

В то же время декларацию можно не подавать, если:

  • наследство или подарок не облагаются налогом;
  • доход облагается по нулевой ставке;
  • налог был уплачен при нотариальном оформлении наследства или договора дарения.

Если же налогоплательщик обязан подавать декларацию по другим основаниям, в ней необходимо указать также доходы от наследства или дарения.

Кто уплачивает военный сбор

Военный сбор в размере 5% уплачивают:

  • наследники или одаряемые лица, которые не относятся к членам семьи первой и второй степени родства;
  • наследники или одаряемые лица-нерезиденты, которые получают наследство или подарок от резидента Украины.

Кто освобождается от уплаты

Военный сбор не уплачивается со стоимости наследства или подарка, полученных членами семьи первой и второй степени родства, поскольку такие доходы облагаются налогом на доходы физических лиц по нулевой ставке.

К членам семьи первой и второй степени родства относятся, в частности:

  • родители;
  • муж или жена;
  • дети;
  • родные братья и сестры;
  • бабушка и дедушка;
  • внуки.

Куда платить военный сбор

Если наследник или одаряемое лицо является резидентом Украины и уплачивает военный сбор до оформления свидетельства о праве на наследство или договора дарения, средства перечисляются по месту нотариального оформления соответствующих документов, пояснили в налоговой службе.

Таким образом, если наследство или подарок получают ближайшие родственники, военный сбор не уплачивается. В остальных случаях, а также для нерезидентов применяется ставка военного сбора в размере 5%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая наследство ГНС военный сбор налоги

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Ремонт авто после ДТП: как взыскать разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью запчастей

Что делать, если страховая покрыла лишь часть ремонта после ДТП.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]