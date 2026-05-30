Устроил пьяный дрифт: в Киеве наказали водителя BMW, видео

21:36, 30 мая 2026
В столице мужчина управлял автомобилем с признаками опьянения и без водительского удостоверения.
В Печерском районе Киева наказали водителя BMW за нарушение ПДД.

Как сообщила патрульная полиция Киева, во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования в установленном законом порядке мужчина категорически отказался.

Правоохранители установили, что водитель был лишен права управления по решению суда, однако повторно водительское удостоверение не получил.

Патрульные отстранили мужчину от управления транспортным средством и составили на него:

  • протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;
  • вынесли постановления по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) и по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП.

Национальная полиция Киев

