  1. В Украине

В ВСУ опровергли заявления РФ о якобы атаке на энергоблок №6 Запорожской АЭС

20:57, 30 мая 2026
Украина отвергла заявления о якобы ударе по энергоблоку №6 Запорожской атомной электростанции, которые распространили в РФ.
Украина отвергла заявления о якобы ударе по энергоблоку Запорожской АЭС. Ранее в РФ заявили, что якобы 30 мая украинский дрон "сдетонировал" прямо у здания машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС.

Силы обороны Украины заявили, что не наносили удары по энергоблоку №6 Запорожской атомной электростанции и назвали распространяемые российской стороной сообщения об атаке очередной информационной провокацией.

В сообщении отмечается, что украинские военные действуют в соответствии с нормами международного гуманитарного права и не совершают атак на ядерные объекты. Также отмечается, что с марта 2022 г. Запорожская АЭС находится под контролем российских войск.

В Силах обороны обратили внимание, что РФ не обнародовала убедительные доказательства в подтверждение своих заявлений о якобы ударе по станции. Кроме того, по оценке украинских военных, озвученная версия событий не соответствует имеющимся фактам и техническим характеристикам средств поражения.

Также подчеркивается, что во время инцидента на соответствующем участке фронта активные боевые действия не велись и средства поражения не применялись. Украинская сторона напомнила, что международное гуманитарное право запрещает удары по ядерным объектам.

