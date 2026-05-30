Кэти Перри выиграла многолетнюю судебную битву за поместье в Калифорнии и получит более $3 млн компенсации

В США суд Лос-Анджелеса обязал техасского миллионера Карла Весткотта выплатить более 3 миллионов долларов судебных расходов певице Кэти Перри после проигрыша в многолетнем судебном споре относительно продажи поместья в Калифорнии, пише People.

28 мая судья Лос-Анджелеса постановил, что 41-летняя исполнительница имеет право на возмещение более 3 миллионов долларов расходов на адвокатов и почти 345 тысяч долларов судебных издержек через своего бизнес-менеджера Берни Гудви.

Эта компенсация добавляется к ранее присужденным 1,8 миллиона долларов, которые команда Перри получила после того, как суд в ноябре 2025 года вынес решение не в пользу Весткотта.

Спор начался почти шесть лет назад, когда Перри и ее тогдашний жених Орландо Блум в августе 2020 года приобрели у Весткотта поместье в Монтесито, штат Калифорния, за 15 миллионов долларов. Через несколько дней после заключения сделки бизнесмен попытался отменить продажу, заявив о психической недееспособности. Еще в 2015 году у него была диагностирована болезнь Хантингтона — генетическое заболевание мозга.

После этого Весткотт подал иск против Гудви, однако суд пришел к выводу, что не существует «убедительных доказательств» в подтверждение его утверждений. Судья отметил, что во время заключения сделки бизнесмен выглядел «последовательным, вовлеченным в процесс, в здравом уме и рациональным».

25 ноября судья Высшего суда Калифорнии в округе Лос-Анджелес Джозеф Липнер определил, что Перри полагается компенсация в размере 1 842 142,84 доллара.

Эта сумма включает 2,795 миллиона долларов арендной стоимости дома за период задержки завершения сделки — с момента продажи в сентябре 2020 года до марта 2024 года. В то же время из нее были вычтены стоимость сохраненного капитала в размере 1 062 736 долларов и потерянный Весткоттом доход от процентов в сумме 149 703 доллара.

После этого команда Перри потребовала дополнительно компенсировать 4,5 миллиона долларов за почти 5 тысяч часов юридической работы. Однако судья Липнер счел эту сумму «чрезвычайно высокой для дела такого характера».

Суд также отметил, что в рамках сделки по продаже поместья за 15 миллионов долларов Гудви выплатил Весткотту 9 миллионов долларов и удержал 6 миллионов долларов из суммы покупки. Суд разрешил вычесть присужденные 1,8 миллиона долларов из остатка средств.

