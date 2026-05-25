Комитет Верховной Рады допустил 26 кандидатов к проверкам в рамках отбора в Высший совет правосудия

Комитет Верховной Рады Украины завершил проверку документов кандидатов на должности членов ВСП по парламентской квоте и признал 26 из них соответствующими требованиям закона.

Процесс формирования Высшего совета правосудия в 2026 году находится под пристальным вниманием как национального юридического сообщества, так и международных партнеров. Заседание Комитета ВРУ по вопросам правовой политики от 18 мая 2026 года стало очередным техническим этапом, на котором проверялось соответствие поданных документов требованиям Закона «О Высшем совете правосудия».

Комитет Верховной Рады осуществляет рассмотрение и рекомендацию кандидатов на должности членов ВСП по квоте парламента.

Напомним, что полномочия членов ВСП, избранных Верховной Радой 15 августа 2022 года, в частности Романа Маселко и Николая Мороза, заканчиваются 14 августа 2026 года.

Комитет признал документы 26 кандидатов соответствующими установленным Законом Украины «О Высшем совете правосудия» требованиям:

Билык Игорь Анатольевич — советник правосудия секретариата Высшего совета правосудия. Гацелюк Виталий Александрович — член Высшей квалификационной комиссии судей Украины, старший научный сотрудник (по совместительству) Института государства и права имени В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины, отдел по вопросам уголовного права, криминологии и судоустройства. Гольник Лариса Владленовна — судья Шевченковского районного суда города Полтавы. Горбенко Наталья Александровна — судья Святошинского районного суда города Киева. Григоров Андрей Николаевич — судья Второго апелляционного административного суда в отставке. Житный Александр Александрович — заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин ХНУ имени В. Н. Каразина. Заичко Елена Викторовна — судья Харьковского окружного административного суда. Кит Мария Стефановна — адвокат. Кицелюк Василий Мирославович — доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин и международного права Учебно-научного института права имени князя Владимира Великого частного акционерного общества «Высшее учебное заведение «Межрегиональная академия управления персоналом». Кучерявенко Николай Петрович — советник президиума Национальной академии правовых наук Украины, старший офицер Национальной гвардии Украины. Незнайко Станислав Владимирович — в.и.о. руководителя Управления режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований. Нешик Тарас Степанович — заместитель руководителя секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Осипова Елена Александровна — судья Шестого апелляционного административного суда. Остапенко Ольга Валентиновна — помощник судьи Черниговского апелляционного суда. Попов Виталий Федорович — судья Одесского окружного административного суда. Придатко Виталий Николаевич — судья Кролевецкого районного суда Сумской области. Проскурин Дмитрий Александрович — адвокат, арбитражный управляющий, член Национальной ассоциации арбитражных управляющих Украины. Рыщенко Андрей Юрьевич — судья Днепропетровского окружного администраческого суда. Рожнов Олег Викторович — доцент кафедры гражданского процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Савинова Наталья Андреевна — директор учебно-научного института морского права и менеджмента Национального университета «Одесская морская академия». Сагайдак Андрей Васильевич — адвокат, партнер АО «Кулаков, Биднягин и партнеры». Сеник Валентина Григорьевна — прокурор отдела Офиса Генерального прокурора. Сенюта Василий Евгеньевич — адвокат. Сивухин Григорий Сергеевич — судья Каневского горрайонного суда Черкасской области. Фурсевич Виктор Владимирович — старший детектив Национального антикоррупционного бюро Украины. Шевчук Алексей Анатольевич — адвокат, председатель правления Общественной организации «Национальная ассоциация лоббистов Украины», директор центра правовой информации КНЭУ имени Вадима Гетьмана.

Комитет принял решение передать документы этих 26 кандидатов в Аппарат Верховной Рады Украины для проведения специальной проверки в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» и проверки, предусмотренной Законом Украины «О деочищении власти» (Об очищении власти). Кроме того, решено передать копии этих документов в Этический совет, действующий в соответствии с Законом Украины «О Высшем совете правосудия», для установления соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности и предоставления списка кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена Высшего совета правосудия.

