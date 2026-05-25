Не закончили университет из-за болезни — засчитают ли период обучения для пенсии

07:36, 25 мая 2026
Обучение в вузах, техникумах, училищах и аспирантуре до 2004 года засчитывается в страховой стаж в соответствии с правилами, действовавшими на тот момент.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнили, что периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитывались в стаже работы до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», то есть до 1 января 2004 года, зачисляются в страховой стаж по правилам законодательства, действовавшего на тот момент.

Согласно пункту «д» статьи 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», к стажу работы зачисляются периоды обучения по дневной форме в высших и средних специальных учебных заведениях, кроме обучения на подготовительных отделениях высших учебных заведений. Также в стаж могут быть включены периоды обучения в училищах, на курсах подготовки кадров, повышения квалификации и переквалификации, а также в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Подтверждением периодов обучения могут служить записи в трудовой книжке, если в них указаны реквизиты приказов о зачислении и отчислении или реквизиты документа об образовании — номер и дата выдачи диплома, свидетельства или другого документа.

Кроме того, в качестве подтверждения обучения принимаются дипломы, удостоверения, свидетельства, а также справки и другие документы, выданные на основании архивных данных, содержащих информацию о периодах обучения.

В Пенсионном фонде отмечают, что подтвердить обучение по дневной форме можно также справкой о продолжительности обучения в соответствующие годы. При этом документ должен содержать сведения о завершении полного курса обучения или отдельных его этапов. Такую норму предусматривает пункт 8 Порядка подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №637 от 12 августа 1993 года.

В ведомстве уточнили, что учебный курс считается завершенным периодом обучения студента в течение учебного года. В этот период входят учебные семестры, итоговый контроль и каникулы. Начало и завершение обучения на конкретном курсе оформляются соответствующими приказами учебного заведения.

Таким образом, если лицо обучалось по дневной форме в высшем учебном заведении до 1 января 2004 года, даже в случае незавершения обучения по состоянию здоровья, этот период может быть зачтен в страховой стаж при наличии надлежащих подтверждающих документов.

