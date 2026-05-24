Нужно ли ставить новый штамп о регистрации места проживания в паспорте-книжечке

Украинцам разъяснили вопрос регистрации места проживания.

Миграционная служба Днепропетровской области ответила на некоторые вопросы граждан относительно регистрации места проживания.

Нужно ли менять документы после переименования улиц?

Нет! Документы, удостоверяющие личность, менять не нужно.

Если паспорт старого образца (в виде книжечки), нужно ли ставить новый штамп о регистрации?

Нет, не нужно. В соответствии с Законом Украины сведения о зарегистрированном месте проживания (пребывания) / снятии с зарегистрированного места проживания (пребывания) лица во время осуществления органом регистрации соответствующего регистрационного действия в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины (в частности в паспорт гражданина Украины), или документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус, не вносятся.

Нужно ли менять выписку о регистрации, если паспорт в виде ID-карты?

Документом, подтверждающим сведения о месте проживания (пребывания) лица или информацию об отсутствии таких сведений на дату и время его формирования, является выписка из реестра территориальной громады.

Для получения выписки лицо может обратиться как в орган регистрации или центр предоставления административных услуг, так и сгенерировать ее через приложение «Дія», после прохождения электронной идентификации и аутентификации.

Выписки из реестра территориальной громады, полученные в электронной или бумажной форме, имеют одинаковую юридическую силу.

