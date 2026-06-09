За «благотворительный взнос» в больнице могут посадить на 6 лет: что предлагает новый законопроект

Законопроект предлагает усилить уголовную ответственность за требование оплаты за медицинские услуги, лекарственные средства и медицинские изделия, которые должны предоставляться бесплатно, а также за отказ в их предоставлении из-за незаконного требования оплаты.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15298 «О внесении изменений в статью 184 Уголовного кодекса Украины относительно права на бесплатную медицинскую помощь».

Необходимость изменений авторы объясняют тем, что несмотря на действие Программы медицинских гарантий, на практике продолжают фиксироваться случаи взимания средств за услуги, которые уже оплачиваются государством.

В соответствии с законодательством об охране здоровья и системой государственных финансовых гарантий пациент не должен оплачивать медицинскую услугу, если она входит в гарантированный государством пакет медицинских услуг.

Законопроектом предлагается изложить статью 184 Уголовного кодекса Украины в новой редакции и существенно расширить перечень деяний, за которые может наступать уголовная ответственность.

За что предлагают наказывать

Одним из ключевых изменений является детализация случаев незаконного взимания средств с пациентов.

Уголовная ответственность предлагается за незаконное требование оплаты (в том числе в виде благотворительного взноса, пожертвования или иного платежа) за медицинские услуги, лекарственные средства и медицинские изделия, которые предоставляются по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, другим программам за счёт государственного и/или местных бюджетов, а также за счёт иных источников, не запрещённых законодательством.

Кроме того, законопроектом предлагается прямо предусмотреть ответственность за отказ в предоставлении таких услуг, лекарственных средств или медицинских изделий из-за незаконного требования их оплаты.

Какое наказание предусмотрено

За незаконное требование оплаты, в том числе под видом благотворительных взносов или пожертвований, а также за отказ в предоставлении бесплатных медицинских услуг, лекарственных средств или медицинских изделий из-за неуплаты предлагается установить штраф либо пробационный надзор на срок от трёх до пяти лет с возможным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Если такие действия совершены повторно либо по предварительному сговору группой лиц, а также если они причинили материальный ущерб в крупных размерах или повлекли существенный вред здоровью потерпевшего, наказанием может стать лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Если такие действия причинили материальный ущерб в особо крупных размерах либо повлекли смерть или иные тяжкие последствия, законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до шести лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от трёх до пяти лет.

Новые критерии материального ущерба

Отдельной новеллой законопроекта является появление в статье 184 УК Украины примечания, которое определяет критерии крупного и особо крупного размера материального ущерба.

Крупным предлагается считать ущерб, размер которого в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а особо крупным — если его размер в двести пятьдесят и более раз превышает такой минимум.

Таким образом, законопроект направлен на устранение практики взимания средств за медицинские услуги, лекарственные средства и медицинские изделия, которые уже финансируются государством. Одновременно документ предлагает детализировать составы соответствующих правонарушений, расширить перечень наказуемых деяний и существенно усилить уголовную ответственность за нарушение права пациентов на бесплатную медицинскую помощь в зависимости от тяжести причинённых последствий.

В случае принятия законопроекта статья 184 УК Украины фактически превратится из нормы, предусматривающей ответственность за отдельные нарушения в сфере здравоохранения, в специальный уголовно-правовой механизм защиты права пациента на получение бесплатных медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских изделий, гарантированных государством.

Напомним, что в Верховной Раде предлагают пересмотреть и другие уголовно-правовые нормы, а именно в сфере мобилизации. В частности, за незаконную мобилизацию работниками ТЦК и членами ВВК предлагают наказывать лишением свободы на срок до 8 лет.

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