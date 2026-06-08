Украинцев предупредили о фейковой «Дії» — как не попасться на уловки мошенников

На фишинговом сайте граждан просят загрузить через браузер поддельное приложение «Дія», чтобы получить доступ к личным данным.

Фото: slovoidilo.ua

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Министерство цифровой трансформации предупредило граждан, что мошенники начали маскироваться под «Дію».

«Фиксируем сообщения о фишинговом сайте с доменом, похожим на «Дію». На нем граждан просят загрузить через браузер фейковое приложение «Дія», чтобы получить доступ к личным данным.

Наша команда уже заблокировала этот ресурс. Вместе с тем напоминаем простые правила безопасности:

Приложение «Дія» доступно только в App Store и Google Play.

Единственный официальный портал «Дії» — diia.gov.ua», — говорится в заявлении.

Также в министерстве напомнили главное правило цифрового мира: не переходите по сомнительным ссылкам и никогда не загружайте файлы с неизвестных сайтов. Мошенники ежедневно придумывают новые уловки, поэтому критическое мышление — ваш лучший антивирус.

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