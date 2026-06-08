  1. В Украине

Украинцев предупредили о фейковой «Дії» — как не попасться на уловки мошенников

15:54, 8 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На фишинговом сайте граждан просят загрузить через браузер поддельное приложение «Дія», чтобы получить доступ к личным данным.
Украинцев предупредили о фейковой «Дії» — как не попасться на уловки мошенников
Фото: slovoidilo.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации предупредило граждан, что мошенники начали маскироваться под «Дію».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Фиксируем сообщения о фишинговом сайте с доменом, похожим на «Дію». На нем граждан просят загрузить через браузер фейковое приложение «Дія», чтобы получить доступ к личным данным.

Наша команда уже заблокировала этот ресурс. Вместе с тем напоминаем простые правила безопасности:

Приложение «Дія» доступно только в App Store и Google Play.

Единственный официальный портал «Дії» — diia.gov.ua», — говорится в заявлении.

Также в министерстве напомнили главное правило цифрового мира: не переходите по сомнительным ссылкам и никогда не загружайте файлы с неизвестных сайтов. Мошенники ежедневно придумывают новые уловки, поэтому критическое мышление — ваш лучший антивирус.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник Дия

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Выплаты военным в 2026 году: чем отличаются боевые от денежного обеспечения

Как отличить основное денежное обеспечение от дополнительных вознаграждений и на какие выплаты может рассчитывать военный в случае увольнения по состоянию здоровья.

Первые назначения судей в местные суды могут состояться уже в начале 2027 года: глава ВККС

В ВККС сообщили о ходе конкурсов в суды и кадровом дефиците в системе, первые назначения возможны уже в 2027 году.

Штрафы за непрохождение ВЛК могут стать незаконными после 6 июня

Годичный срок привлечения к ответственности за неявку на ВЛК закончился 6 июня 2026 года.

Достаточно ли быть разведённой для статуса одинокой матери: дело дошло до Большой Палаты

Большая Палата не усмотрела различного применения судебной практики и вернула дело в кассацию.

Во Львове мужчина отказался покупать дом из-за форс-мажора, но вселился туда и залил пеной канализацию: Верховный Суд разбирался в деле

Монтажная пена, сломанные стены и проигранный иск: дело, которое стоило собственнику дома 1 млн гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]